పోస్టాఫీసు స్కీమ్: నెలకు రూ.7,500 సంపాదించే ట్రిక్!

Harish Darla
Sep 03,2025
';

నెలవారీ ఆదాయం

ప్రభుత్వ మద్దతుతో నడుస్తున్న ఈ పథకానికి నెలకు 7.4% వడ్డీ నెలవారీ ఆదాయం కింద లభిస్తుంది.

 ';

కనీస మొత్తం

ఈ ఖాతా ఓపెన్ చేసేందుకు కనీసం రూ.1000 జమ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆ వేయికి రూ.1000 గుణిస్తూ జమచేయాలి

 ';

పెట్టుబడి

దీనికి గరిష్టంగా రూ.9 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు

 ';

ఉమ్మడి ఖాతా

ఉమ్మడి ఖాతా ద్వారా గరిష్టంగా రూ.15 లక్షల వరకు జమ చేయోచ్చు. విరివిగా సొమ్ము ఇస్తారు.

 ';

పోస్ట్ ఆఫీసు పొదుపు పథకం

దీనిపై ప్రతి నెలా వడ్డీ జమ అవుతుంది

 ';

వడ్డీపై వడ్డీ

ఈ వడ్డీని విత్ డ్రా చేసుకోకపోతే.. దానిపై కూడా మరింత వడ్డీ వస్తుంది.

 ';

MIS ప్రొగ్రామ్

MIS పథకం కింద 7.4% వడ్డీతో నెలకు రూ.7,500 వడ్డీ రావాలంటే మీరు దాదాపుగా రూ.12.16 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాలి.

 ';

VIEW ALL

Raw Coconut: పచ్చికొబ్బరి తింటే ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసా?

Cauliflower: కాలీఫ్లవర్‌తో నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ..

అందమైన జుట్టు కావాలా? జుట్టు రాలే సమస్య తగ్గిపోతుంది!

దుబాయిలో మీనాక్షి చౌదరి..అందంతో అల్లాడిస్తుంది!
Read Next Story