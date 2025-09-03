ప్రభుత్వ మద్దతుతో నడుస్తున్న ఈ పథకానికి నెలకు 7.4% వడ్డీ నెలవారీ ఆదాయం కింద లభిస్తుంది.
ఈ ఖాతా ఓపెన్ చేసేందుకు కనీసం రూ.1000 జమ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆ వేయికి రూ.1000 గుణిస్తూ జమచేయాలి
దీనికి గరిష్టంగా రూ.9 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు
ఉమ్మడి ఖాతా ద్వారా గరిష్టంగా రూ.15 లక్షల వరకు జమ చేయోచ్చు. విరివిగా సొమ్ము ఇస్తారు.
దీనిపై ప్రతి నెలా వడ్డీ జమ అవుతుంది
ఈ వడ్డీని విత్ డ్రా చేసుకోకపోతే.. దానిపై కూడా మరింత వడ్డీ వస్తుంది.
MIS పథకం కింద 7.4% వడ్డీతో నెలకు రూ.7,500 వడ్డీ రావాలంటే మీరు దాదాపుగా రూ.12.16 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాలి.