అల్యూమినియం ఫాయిల్, వంటసోడా:

ఒక గిన్నెలో అల్యూమినియం ఫాయిల్ పరచి, అందులో వేడి నీళ్లు, ఒక స్పూన్ వంటసోడా వేసి వెండి వస్తువులను 2 నిమిషాలు ఉంచితే నలుపు అంతా ఆ ఫాయిల్‌కు అంటుకుంటుంది.

Bhoomi
Mar 24,2026
టూత్ పేస్ట్ మ్యాజిక్:

తెల్లటి టూత్ పేస్ట్‌ను పాత బ్రష్‌తో వెండి వస్తువులపై రుద్ది.. 5 నిమిషాల తర్వాత కడిగితే కొత్తవాటిలా మెరుస్తాయి.

నిమ్మరసం, ఉప్పు:

నిమ్మరసంలో కొంచెం ఉప్పు కలిపి వెండి వస్తువులను రుద్దడం వల్ల ఆమ్ల గుణం వల్ల నలుపు త్వరగా వదులుతుంది.

షాంపూ వాష్:

జిడ్డుగా మారిన వెండి వస్తువులను కొంచెం షాంపూ కలిపిన గోరువెచ్చని నీటిలో నానబెట్టి క్లీన్ చేస్తే మెరుపు వస్తుంది.

విభూతి లేదా బొగ్గు పొడి:

పాత కాలపు పద్ధతి ప్రకారం.. తెల్లటి విభూతితో వెండిని రుద్దితే స్క్రాచెస్ పడకుండా క్లీన్ అవుతాయి.

కోల్గేట్ పౌడర్:

పాత రోజుల్లో వాడే కోల్గేట్ పౌడర్ వెండి పట్టీలను మెరిపించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

డిష్ వాష్ లిక్విడ్:

సున్నితమైన రాళ్లు ఉన్న వెండి నగలను కేవలం మైల్డ్ డిష్ వాష్ లిక్విడ్‌తో క్లీన్ చేయడం సురక్షితంగా ఉంటుంది.

కర్పూరం బిళ్లలు:

వెండి వస్తువులు నల్లబడకుండా ఉండాలంటే.. అవి ఉంచే బాక్సులో రెండు కర్పూరం బిళ్లలు వేయండి. ఇది తేమను పీల్చుకుంటుంది.

వెట్ టిష్యూస్ వద్దు:

వెండిని క్లీన్ చేసిన తర్వాత తడి లేకుండా మెత్తటి కాటన్ క్లాత్‌తో వెంటనే తుడవాలి, లేదంటే వాటర్ మార్క్స్ పడతాయి.

జిప్ లాక్ బ్యాగులు:

వెండి నగలను గాలి తగలకుండా జిప్ లాక్ బ్యాగుల్లో భద్రపరిస్తే అవి ఎక్కువ కాలం నల్లబడకుండా ఉంటాయి.

VIEW ALL

Read Next Story