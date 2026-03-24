ఒక గిన్నెలో అల్యూమినియం ఫాయిల్ పరచి, అందులో వేడి నీళ్లు, ఒక స్పూన్ వంటసోడా వేసి వెండి వస్తువులను 2 నిమిషాలు ఉంచితే నలుపు అంతా ఆ ఫాయిల్కు అంటుకుంటుంది.
తెల్లటి టూత్ పేస్ట్ను పాత బ్రష్తో వెండి వస్తువులపై రుద్ది.. 5 నిమిషాల తర్వాత కడిగితే కొత్తవాటిలా మెరుస్తాయి.
నిమ్మరసంలో కొంచెం ఉప్పు కలిపి వెండి వస్తువులను రుద్దడం వల్ల ఆమ్ల గుణం వల్ల నలుపు త్వరగా వదులుతుంది.
జిడ్డుగా మారిన వెండి వస్తువులను కొంచెం షాంపూ కలిపిన గోరువెచ్చని నీటిలో నానబెట్టి క్లీన్ చేస్తే మెరుపు వస్తుంది.
పాత కాలపు పద్ధతి ప్రకారం.. తెల్లటి విభూతితో వెండిని రుద్దితే స్క్రాచెస్ పడకుండా క్లీన్ అవుతాయి.
పాత రోజుల్లో వాడే కోల్గేట్ పౌడర్ వెండి పట్టీలను మెరిపించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
సున్నితమైన రాళ్లు ఉన్న వెండి నగలను కేవలం మైల్డ్ డిష్ వాష్ లిక్విడ్తో క్లీన్ చేయడం సురక్షితంగా ఉంటుంది.
వెండి వస్తువులు నల్లబడకుండా ఉండాలంటే.. అవి ఉంచే బాక్సులో రెండు కర్పూరం బిళ్లలు వేయండి. ఇది తేమను పీల్చుకుంటుంది.
వెండిని క్లీన్ చేసిన తర్వాత తడి లేకుండా మెత్తటి కాటన్ క్లాత్తో వెంటనే తుడవాలి, లేదంటే వాటర్ మార్క్స్ పడతాయి.
వెండి నగలను గాలి తగలకుండా జిప్ లాక్ బ్యాగుల్లో భద్రపరిస్తే అవి ఎక్కువ కాలం నల్లబడకుండా ఉంటాయి.