Silver: బంగారాన్ని మైమరిపించే వెండి మంగళసూత్రం డిజైన్లు ..కేవలం రూ. 2వేలకే..!!

Dec 08,2025
బంగారానికి బెస్ట్ అల్టర్నేటివ్

బంగారం భారీగా పెరిగింది. వెండి కూడా భారీగానే పెరిగింది. కానీ బంగారంతో పోల్చితే వెండి కాస్త తక్కువగానే ఉంది. అందుకే వెండి మంగళసూత్రాలు అందుబాటు ధరలో మంచి లుక్ ఇస్తాయి.

రూ.1500–రూ.2000 రేంజ్‌లో స్టైలిష్ కలెక్షన్

బంగారం కంటే ఎక్కువగా వెండి నగలు ఇష్టపడుతున్నారు. కేవలం 2వేలకే వెండి మంగళసూత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

బ్లాక్ బీడ్స్‌తో సింపుల్ చైన్

కొంతమంది మహిళలకు రోజూ మెడలో నల్లపూసలు వేసుకునే అలవాటు ఉంటుంది. ఆఫీస్ లుక్‌కి సరిపోయే చిన్న లాకెట్ డిజైన్‌తో కూడిన గొలుసు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటుంది

వెస్ట్రన్ & ట్రెడిషనల్‌కు పెర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్

సూట్, చీర, జీన్స్, టాప్స్.. ఏదైనా డ్రెస్సింగ్‌కు అమ్మణి లుక్ అందిస్తుంది. చిన్న బ్లాక్ బీట్స్ తో చిన్నగా కనిపించే లాకేట్ పర్ఫెక్టుగా ఉంటుంది

సిల్వర్ + బ్లాక్ బీడ్ కాంబో

వెండి ముత్యాలు కలిపిన బ్లాక్ బీడ్ డిజైన్ ప్రస్తుతం ఎక్కువగా డిమాండ్‌లో ఉంది. చాలా మంది వీటిని డిజైన్ చేయించుకుంటున్నారు.

పార్టీ & ఫంక్షన్‌కి ప్రత్యేక లాకెట్ స్టైల్

స్టోన్ లాకెట్‌తో వచ్చే వెండి మంగళసూత్రం ఫెస్టివ్, పార్టీ లుక్‌ను హైలైట్ చేస్తుంది. షార్ట్ అండ్ లాంగ్ రెండూ కూడా మంచి లుక్ ఇస్తాయి.

చిన్న డిజైన్

కొంతమందికి చిన్న చిన్నడిజైన్స్ ఇష్టం ఉంటాయి. చిన్న పువ్వులు, ఆకుల డిజైన్తో కాస్లీ లుక్ ఇచ్చే మంగళసూత్రాలు ఎన్నో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

డైలీ వేర్

లైట్ వెయిట్, మెడకు ఇబ్బంది లేకుండా రోజువారీగా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి డిజైన్లు మార్కెట్లో చాలా ఉన్నాయి.

