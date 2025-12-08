బంగారం భారీగా పెరిగింది. వెండి కూడా భారీగానే పెరిగింది. కానీ బంగారంతో పోల్చితే వెండి కాస్త తక్కువగానే ఉంది. అందుకే వెండి మంగళసూత్రాలు అందుబాటు ధరలో మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
బంగారం కంటే ఎక్కువగా వెండి నగలు ఇష్టపడుతున్నారు. కేవలం 2వేలకే వెండి మంగళసూత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కొంతమంది మహిళలకు రోజూ మెడలో నల్లపూసలు వేసుకునే అలవాటు ఉంటుంది. ఆఫీస్ లుక్కి సరిపోయే చిన్న లాకెట్ డిజైన్తో కూడిన గొలుసు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటుంది
సూట్, చీర, జీన్స్, టాప్స్.. ఏదైనా డ్రెస్సింగ్కు అమ్మణి లుక్ అందిస్తుంది. చిన్న బ్లాక్ బీట్స్ తో చిన్నగా కనిపించే లాకేట్ పర్ఫెక్టుగా ఉంటుంది
వెండి ముత్యాలు కలిపిన బ్లాక్ బీడ్ డిజైన్ ప్రస్తుతం ఎక్కువగా డిమాండ్లో ఉంది. చాలా మంది వీటిని డిజైన్ చేయించుకుంటున్నారు.
స్టోన్ లాకెట్తో వచ్చే వెండి మంగళసూత్రం ఫెస్టివ్, పార్టీ లుక్ను హైలైట్ చేస్తుంది. షార్ట్ అండ్ లాంగ్ రెండూ కూడా మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
కొంతమందికి చిన్న చిన్నడిజైన్స్ ఇష్టం ఉంటాయి. చిన్న పువ్వులు, ఆకుల డిజైన్తో కాస్లీ లుక్ ఇచ్చే మంగళసూత్రాలు ఎన్నో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
లైట్ వెయిట్, మెడకు ఇబ్బంది లేకుండా రోజువారీగా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి డిజైన్లు మార్కెట్లో చాలా ఉన్నాయి.