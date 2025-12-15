కిలో వెండి ధర రూ. 2లక్షల మార్క్ ను క్రాస్ చేసింది. ఈ సమయంలో వెండిలో పెట్టుబడి పెడితే లాభమా..నష్టమా తెలుసుకుందాం.
బంగారం ధరలను పక్కకు నెట్టి వెండి ధర దూసుకెళ్తోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2లక్షల మార్క్ దాటేసింది.
పారిశ్రామిక అవసరాలు పెరగడం, సరఫరాలో లోటు ఉండటం వెండి ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు.
ఈ ఏడాది వెండి ధర దాదాపు 100 శాతం పెరిగింది. వెండి ధర పెరగడానికి ఎలక్ట్రానిక్ వాహనాలు, డేటా సెంటర్లు, సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీ ఉత్పత్తి పెరగడం.
వీటిలో ఎక్కువ మొత్తంలో సిల్వర్ వాడకం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వెండి డిమాండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీగా పెరిగింది.
సిల్వర్ డిమాండ్ లో మెజార్టీ భాగం దాదాపు 60 నుంచి 70శాతం వరకు ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ల నుంచి ఉంది.
నాణేలు, కబడ్డీలు, ఆభరణాల రూపంలో కొనుగోలు చేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ లు స్టాక్ మార్కెట్ ద్వారా వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టడం సురక్షిత మార్గం. 2024లో 16.63శాతం రాబడిని ఇచ్చాయి.
వెండి ధరలు భవిష్యత్తులో భారీగా అవకాశం ఉంది. వెండి సంబంధిత కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మంచి లాభాలు పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.