Silver Rate: కిలో వెండి రూ. 2లక్షలు.. పెట్టుబడి పెడితే లాభమా?

Dec 15,2025
';


కిలో వెండి ధర రూ. 2లక్షల మార్క్ ను క్రాస్ చేసింది. ఈ సమయంలో వెండిలో పెట్టుబడి పెడితే లాభమా..నష్టమా తెలుసుకుందాం.

';


బంగారం ధరలను పక్కకు నెట్టి వెండి ధర దూసుకెళ్తోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2లక్షల మార్క్ దాటేసింది.

';


పారిశ్రామిక అవసరాలు పెరగడం, సరఫరాలో లోటు ఉండటం వెండి ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు.

';


ఈ ఏడాది వెండి ధర దాదాపు 100 శాతం పెరిగింది. వెండి ధర పెరగడానికి ఎలక్ట్రానిక్ వాహనాలు, డేటా సెంటర్లు, సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీ ఉత్పత్తి పెరగడం.

';


వీటిలో ఎక్కువ మొత్తంలో సిల్వర్ వాడకం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వెండి డిమాండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీగా పెరిగింది.

';


సిల్వర్ డిమాండ్ లో మెజార్టీ భాగం దాదాపు 60 నుంచి 70శాతం వరకు ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ల నుంచి ఉంది.

';


నాణేలు, కబడ్డీలు, ఆభరణాల రూపంలో కొనుగోలు చేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

';


సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ లు స్టాక్ మార్కెట్ ద్వారా వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టడం సురక్షిత మార్గం. 2024లో 16.63శాతం రాబడిని ఇచ్చాయి.

';


వెండి ధరలు భవిష్యత్తులో భారీగా అవకాశం ఉంది. వెండి సంబంధిత కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మంచి లాభాలు పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

';

