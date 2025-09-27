Gold Reserves: ప్రపంచంలో అత్యధికంగా బంగారం నిల్వలు కలిగిన 10 దేశాలు ఇవే..!!

Bhoomi
Sep 27,2025
అమెరికా

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారం నిల్వలున్న దేశం. సుమారు 8,133 టన్నుల బంగారం రిజర్వులో ఉంది.

జర్మనీ

రెండో స్థానంలో నిలుస్తూ, సుమారు 3,352 టన్నుల బంగారం కలిగి ఉంది.

ఇటలీ

దాదాపు 2,452 టన్నుల బంగారం నిల్వలతో మూడో స్థానంలో ఉంది.

ఫ్రాన్స్

సుమారు 2,437 టన్నుల బంగారం రిజర్వులు కలిగి నాలుగో స్థానంలో ఉంది.

రష్యా

ఐదవ స్థానంలో నిలిచి, దాదాపు 2,333 టన్నుల బంగారం రిజర్వులు కలిగి ఉంది.

చైనా

ఆరు స్థానంలో ఉండి, సుమారు 2,192 టన్నుల బంగారం కలిగి ఉంది.

స్విట్జర్లాండ్

సుమారు 1,040 టన్నుల బంగారం రిజర్వులతో ఏడవ స్థానంలో ఉంది.

జపాన్

దాదాపు 846 టన్నుల బంగారం కలిగి ఎనిమిదో స్థానంలో నిలుస్తుంది.

భారతదేశం

తొమ్మిదో స్థానంలో ఉండి, సుమారు 822 టన్నుల బంగారం రిజర్వులు కలిగి ఉంది.

నెదర్లాండ్స్

పదో స్థానంలో నిలుస్తూ, సుమారు 612 టన్నుల బంగారం కలిగి ఉంది.

