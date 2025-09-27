ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారం నిల్వలున్న దేశం. సుమారు 8,133 టన్నుల బంగారం రిజర్వులో ఉంది.
రెండో స్థానంలో నిలుస్తూ, సుమారు 3,352 టన్నుల బంగారం కలిగి ఉంది.
దాదాపు 2,452 టన్నుల బంగారం నిల్వలతో మూడో స్థానంలో ఉంది.
సుమారు 2,437 టన్నుల బంగారం రిజర్వులు కలిగి నాలుగో స్థానంలో ఉంది.
ఐదవ స్థానంలో నిలిచి, దాదాపు 2,333 టన్నుల బంగారం రిజర్వులు కలిగి ఉంది.
ఆరు స్థానంలో ఉండి, సుమారు 2,192 టన్నుల బంగారం కలిగి ఉంది.
సుమారు 1,040 టన్నుల బంగారం రిజర్వులతో ఏడవ స్థానంలో ఉంది.
దాదాపు 846 టన్నుల బంగారం కలిగి ఎనిమిదో స్థానంలో నిలుస్తుంది.
తొమ్మిదో స్థానంలో ఉండి, సుమారు 822 టన్నుల బంగారం రిజర్వులు కలిగి ఉంది.
పదో స్థానంలో నిలుస్తూ, సుమారు 612 టన్నుల బంగారం కలిగి ఉంది.