Gold Loan: తక్కువ వడ్డీ రేటుకే గోల్డ్ లోన్ అందిస్తున్న బ్యాంకులు ఇవే..!!

Bhoomi
Dec 17,2025
';


ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తినప్పుడు వెంటనే గుర్తుకు వచ్చేది బంగారం. బ్యాంకుల్లో గోల్డ్ తాకట్టు పెట్టి లోన్ తీసుకుంటారు.

';


బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతుండటంతో.. బంగారంపై పొందే రుణం కూడా ఎక్కువగా ఉంది. తక్కువ రేటుకే బంగారం పై లోన్ ఇస్తున్న బ్యాంకులు ఏవో చూద్దాం.

';


Central Bank of India: 8.05శాతం నుండి 8.35శాతం

 ';


State Bank of India (SBI): 7.50శాతంనుండి 9.00శాతం

 ';


Indian Overseas Bank: 8.20శాతం నుండి 11.60శాతం

 ';


Punjab National Bank (PNB): 8.35శాతం నుంచి ప్రారంభం

 ';


Bank of India: 8.60% నుండి 8.75శాతం

 ';


Indian Bank: 8.75శాతం నుంచి ప్రారంభం

 ';


Canara Bank: 8.75శాతం నుంచి ప్రారంభం

 ';


Bank of Baroda: 9.00% నుంచి ప్రారంభం

 ';


Kotak Mahindra Bank:9.00శాతంప్రారంభ వడ్డీ రేటు

 ';


ICICI Bank: 9.15శాతం నుండి ప్రారంభం

 ';


HDFC Bank: 9.30శాతంనుండి ప్రారంభం

 ';


Axis Bank: 9.50శాతం నుంచి ప్రారంభం

 ';

