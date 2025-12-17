ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తినప్పుడు వెంటనే గుర్తుకు వచ్చేది బంగారం. బ్యాంకుల్లో గోల్డ్ తాకట్టు పెట్టి లోన్ తీసుకుంటారు.
బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతుండటంతో.. బంగారంపై పొందే రుణం కూడా ఎక్కువగా ఉంది. తక్కువ రేటుకే బంగారం పై లోన్ ఇస్తున్న బ్యాంకులు ఏవో చూద్దాం.
Central Bank of India: 8.05శాతం నుండి 8.35శాతం
State Bank of India (SBI): 7.50శాతంనుండి 9.00శాతం
Indian Overseas Bank: 8.20శాతం నుండి 11.60శాతం
Punjab National Bank (PNB): 8.35శాతం నుంచి ప్రారంభం
Bank of India: 8.60% నుండి 8.75శాతం
Indian Bank: 8.75శాతం నుంచి ప్రారంభం
Canara Bank: 8.75శాతం నుంచి ప్రారంభం
Bank of Baroda: 9.00% నుంచి ప్రారంభం
Kotak Mahindra Bank:9.00శాతంప్రారంభ వడ్డీ రేటు
ICICI Bank: 9.15శాతం నుండి ప్రారంభం
HDFC Bank: 9.30శాతంనుండి ప్రారంభం
Axis Bank: 9.50శాతం నుంచి ప్రారంభం