మార్కెట్‌లో టాప్‌ 5 వాషింగ్‌ మెషీన్లు.. ధర కూడా తక్కువే!

Ravi Kumar Sargam
Oct 21,2025
ఐఎఫ్‌బీ వాషింగ్ మెషీన్

ఐఎఫ్‌బీ 7 కిలోల 5 స్టార్ ఏఐ పవర్డ్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్. డీప్ క్లీన్ టెక్నాలజీ, సుపీరియర్ వాషింగ్ కోసం యాక్టివ్‌మిక్స్, సాఫ్ట్ వాటర్ వాషింగ్ కోసం ఆక్వా ఎనర్జీ కలిగింది ఇది.

హైయర్ కంపెనీకి చెందిన 6 కిలోల 5 స్టార్ ఓషనస్ వేవ్ డ్రమ్ వాషింగ్ మెషిన్ వేవ్ డ్రమ్ టెక్నాలజీతో కలిగి ఉంది. మూన్‌లైట్ సిల్వర్ డిజైన్‌తో సమర్థవంతంగా శుభ్రపరుస్తుంది.

ఎల్‌జీ వాషింగ్ మెషీన్

శక్తివంతమైన.. స్మార్ట్ లాండ్రీ కోసం ఎల్‌జీ 7 కిలోల 5 స్టార్ స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ ఇది. టర్బోడ్రమ్, ఆటో ప్రీవాష్, స్మార్ట్ డయాగ్నసిస్ ప్రత్యేకతలు కలిగి ఉన్నాయి.

శామ్‌సంగ్‌ వాషింగ్ మెషీన్

శామ్‌సంగ్‌కు చెందిన 8 కిలోల 5 స్టార్ ఎకో బబుల్ టెక్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ ఇది. ఎకో బబుల్ టెక్నాలజీ, డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ మోటార్ కలిగిన ఈ వాషింగ్‌ మెషీన్‌ కరెంట్‌ను ఆదా చేస్తుంది. ఈ మిషన్‌ నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది.

వర్ల్‌పూల్ వాషింగ్ మెషీన్

వర్ల్‌పూల్ కంపెనీకి చెందిన 7 కిలోల మ్యాజిక్ క్లీన్ 5 స్టార్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ ఇది. మ్యాజిక్ క్లీన్ టెక్నాలజీ, గ్రే డిజైన్, సమర్థవంతంగా శుభ్రపరచడం కోసం వాషింగ్‌ మెషీన్‌ 5 స్టార్ ఎనర్జీ రేటింగ్ కలిగి ఉంది.

