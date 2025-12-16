వందే భారత్ రైళ్లు హై-స్పీడ్, స్వయం చోదిత టెక్నాలజీపై నడుస్తాయి. వీటిని నడపడం సాధారణ డ్రైవింగ్ కాదు. అత్యున్నత నైపుణ్యం అవసరమైన బాధ్యత ఉంటుంది.
అనుభవం, సేఫ్టీ రికార్డ్, టెక్నికల్ పరిజ్ఞానం ఉన్న సీనియర్ లోకో పైలట్లకే వందే భారత్ బాధ్యత అప్పగిస్తారు.
ఆటోమేటిక్ బ్రేకింగ్, డిజిటల్ సిగ్నలింగ్, కంప్యూటర్ కంట్రోల్స్పై ప్రత్యేక ట్రైనింగ్ పూర్తయితేనే డ్రైవ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
వందే భారత్ లోకో పైలట్ బేసిక్ పే సాధారణంగా రూ.65,000 నుంచి రూ.85,000 వరకు ఉంటుంది.
రన్నింగ్ అలవెన్స్లు, స్పెషల్ డ్యూటీ పే కలిపితే నెలకు రూ.1.5 లక్షల వరకు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది.
CLI స్థాయికి చేరిన అనుభవజ్ఞులైన పైలట్లు నెలకు రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.2.5 లక్షల వరకు ఆదాయం పొందుతారు.
లోకో పైలట్లకు కుటుంబంతో సహా ఉచిత వైద్య సేవలు, రైల్వే ప్రయాణ రాయితీలు లభిస్తాయి.
పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ వంటి ప్రయోజనాలు ఈ ఉద్యోగాన్ని జీవితకాల భద్రత కలిగిన కెరీర్గా మారుస్తాయి.
దేశంలోని అత్యాధునిక రైళ్లను నడిపే అవకాశం గొప్ప గౌరవం, సామాజికంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు ఇస్తుంది.
ప్రయాణానికి ముందు తనిఖీలు, ప్రయాణంలో వేగ నియంత్రణ, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లోకో పైలట్ చేతుల్లోనే ఉంటుంది.