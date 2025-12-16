Vande Bharat: వందే భారత్ ట్రైన్ లోకో పైలట్ జీతం ఎంతుంటుంది?

Bhoomi
Dec 16,2025
';


వందే భారత్ రైళ్లు హై-స్పీడ్, స్వయం చోదిత టెక్నాలజీపై నడుస్తాయి. వీటిని నడపడం సాధారణ డ్రైవింగ్ కాదు. అత్యున్నత నైపుణ్యం అవసరమైన బాధ్యత ఉంటుంది.

';


అనుభవం, సేఫ్టీ రికార్డ్, టెక్నికల్ పరిజ్ఞానం ఉన్న సీనియర్ లోకో పైలట్లకే వందే భారత్ బాధ్యత అప్పగిస్తారు.

 ';


ఆటోమేటిక్ బ్రేకింగ్, డిజిటల్ సిగ్నలింగ్, కంప్యూటర్ కంట్రోల్స్‌పై ప్రత్యేక ట్రైనింగ్ పూర్తయితేనే డ్రైవ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

 ';


వందే భారత్ లోకో పైలట్ బేసిక్ పే సాధారణంగా రూ.65,000 నుంచి రూ.85,000 వరకు ఉంటుంది.

 ';


రన్నింగ్ అలవెన్స్‌లు, స్పెషల్ డ్యూటీ పే కలిపితే నెలకు రూ.1.5 లక్షల వరకు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది.

 ';


CLI స్థాయికి చేరిన అనుభవజ్ఞులైన పైలట్లు నెలకు రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.2.5 లక్షల వరకు ఆదాయం పొందుతారు.

';


లోకో పైలట్లకు కుటుంబంతో సహా ఉచిత వైద్య సేవలు, రైల్వే ప్రయాణ రాయితీలు లభిస్తాయి.

 ';


పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ వంటి ప్రయోజనాలు ఈ ఉద్యోగాన్ని జీవితకాల భద్రత కలిగిన కెరీర్‌గా మారుస్తాయి.

 ';


దేశంలోని అత్యాధునిక రైళ్లను నడిపే అవకాశం గొప్ప గౌరవం, సామాజికంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు ఇస్తుంది.

 ';


ప్రయాణానికి ముందు తనిఖీలు, ప్రయాణంలో వేగ నియంత్రణ, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లోకో పైలట్ చేతుల్లోనే ఉంటుంది.

 ';

VIEW ALL

Gold: 2026లో బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా?

Good luck signs after waking up: ఉదయం నిద్ర లేవగానే వీటిని చూస్తే మీకు రోజంతా శుభమే..!

Winter Foods: చలికాలంలో మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే సూపర్ పవర్ ఫుడ్స్ ఏంటో తెలుసా..?

Pumpkin Seeds: రుచికరమైన గుమ్మడి గింజ రోజూ తింటే ఏమవుతుంది?
Read Next Story