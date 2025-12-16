Pilot: పైలట్ కావాలంటే ఏం చదవాలి? జీతం ఎంత ఉంటుంది..?

డిజిసిఏ నిర్వహించే పరీక్ష రాస్తే పైలట్ కావడం సులభం అవుతుంది. చాలా మంది పైలట్ కావాలని కలలు కంటారు. పైలట్ కావడం అనేది ఇప్పుడు మునుపటి కంటే సులభం అవుతుంది.

పైలట్లను ప్రోత్సహించడానికి DGCA RTR పరీక్షను నిర్వహించనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

DGCA RTR పరీక్షను భారత విమాన చట్టం ప్రకారం నిర్వహిస్తుంది.

గతంలో, RTR పరీక్ష నిర్వహించే అధికారం టెలికమ్యూనికేషన్ శాఖకు ఉండేది.

కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్ మోహన్ నాయుడు సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు

భారతదేశ పౌర విమానయాన పర్యావరణ వ్యవస్థ ఆధునీకరణకు ఒక మైలురాయి చట్టం అయిన ఇండియన్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ చట్టం జనవరి 1, 2025 నుండి అమల్లోకి వచ్చిందని అందులో పేర్కొన్నారు.

కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడుతూ .. ఈ సంస్కరణ సర్టిఫికేషన్ కోసం సింగిల్-విండో వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా పైలట్లకు ఉన్న అడ్డంకులను గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను అని పేర్కొన్నారు.

DOT ప్రకారం, RTR అనేది విమానయానంలో ఒక కీలకమైన పరీక్ష.

పైలట్లు, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్లు, ఏరోనాటికల్ రేడియో ఆపరేటర్లతో సహా ఏరోనాటికల్ సేవలలో రేడియో కమ్యూనికేషన్ పరికరాలను నిర్వహించే వ్యక్తులకు ఇది అవసరం అవుతుంది.

ఇంటర్ లో ఫిజిక్స్, మ్యాథ్ చదివి 50శాతం మార్కులు తెచ్చుకోవాలి. ఈ అర్హతలు ఉంటే డీజీసీఏ సీపీఎల్ పరీక్ష రాయాలి.

భారత్‌లో ఈ శిక్షణకు 14 నుంచి 15 నెలలు పడుతుంది. ట్రైనింగ్ ఫీజు రూ. 50-55 లక్షలు ఉంటుంది.

జీతం ఫస్ట్ ఆఫీసర్‌కు నెలకు రూ. లక్షా 25వేల నుంచి రెండున్నర లక్షలు ఉంటుంది.

