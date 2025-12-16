కేంద్రంలో అధికారంలోకి రాక ముందు బీజేపీ పరిమిత ఆర్థిక వనరులతో ఉన్న జాతీయ పార్టీగా మాత్రమే కనిపించింది.
2013–14 ఆర్థిక సంవత్సరంలో బీజేపీ మొత్తం ఆదాయం సుమారు రూ. 674 కోట్లుగా ప్రకటించింది.
2014కి ముందు బీజేపీ మొత్తం ఆస్తులు సుమారు రూ. 781 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి.
ఆ సమయంలో బీజేపీ–కాంగ్రెస్ మధ్య ఆర్థిక తేడా నేటిలా భారీగా లేదనే చెప్పాలి.
బీజేపీ కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆదాయం వేగంగా పెరుగుతూ వచ్చింది.
2022–23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో బీజేపీ ఆదాయం సుమారు రూ. 2,360 కోట్లకు చేరింది. 2019–20లో పార్టీ రికార్డు స్థాయిలో రూ. 3,623 కోట్ల ఆదాయాన్ని ప్రకటించింది.
2023–24లో బీజేపీ ఆదాయం రూ. 4,300 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అంచనా. 2013–14లో రూ. 781 కోట్లు ఉన్న ఆస్తులు 2022–23 నాటికి రూ. 7,052 కోట్లకు చేరాయి.
ఒక దశాబ్దంలోనే బీజేపీ భారత్లోనే అత్యంత ధనిక రాజకీయ పార్టీగా అవతరించింది.