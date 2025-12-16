Hijab: హిజాబ్ తీసేస్తే ఆ శిక్ష తప్పదు..ఇక్కడి చట్టాలు వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తాయ్..!!

బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్‌కు సంబంధించిన ఒక వీడియో తాజాగా తీవ్ర రాజకీయ చర్చకు దారితీసింది.

';


ఈ వీడియోను RJD సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ Xలో షేర్ చేసి, సీఎం ప్రవర్తనపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది.

 ';


1,283 మంది ఆయుష్ వైద్యులకు అపాయింట్‌మెంట్ లెటర్లు అందించే కార్యక్రమంలో ఈ ఘటన జరిగింది. హిజాబ్ ధరించిన మహిళా వైద్యురాలు నుస్రత్ పర్వీన్ లెటర్ తీసుకునే సమయంలో సీఎం ప్రవర్తన వివాదాస్పదంగా మారింది.

 ';


ఆమె మాట్లాడుతుండగానే సీఎం హిజాబ్‌ను చేతితో కిందికి లాగినట్లు వీడియోలో కనిపించింది. ఈ ఘటన హిజాబ్‌పై గౌరవం, మహిళల వ్యక్తిగత హక్కులపై పెద్ద చర్చను రేపింది.

 ';


హిజాబ్ తప్పనిసరి అయిన ఇరాన్‌లో నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన శిక్షలు ఉంటాయి. జైలు శిక్ష, కొరడా దెబ్బలు, భారీ జరిమానాలు, పౌర హక్కుల కోత ..తీవ్ర సందర్భాల్లో మరణశిక్ష వరకూ శిక్షలు ఉంటాయి.

 ';


ప్రయాణ నిషేధం, ఉద్యోగం నుండి తొలగింపు, విద్య, ఉపాధి అవకాశాలను కోల్పోవడం వంటి శిక్షలు కూడా మహిళలపై విధిస్తారు.

';


కొన్ని తీవ్రమైన సందర్భాల్లో, హిజాబ్‌ను వ్యతిరేకించడం ప్రభుత్వ వ్యతిరేక చర్యగా, విదేశీ శక్తులతో కుమ్మక్కైనట్లు లేదా భూమిపై అవినీతిని వ్యాప్తి చేయడంగా భావిస్తే, మరణశిక్ష వరకు శిక్ష విధించవచ్చు

 ';


కొన్ని సందర్భాల్లో, శిక్షగా బహిరంగంగా కొరడా దెబ్బలు కొట్టే నిబంధన ఉంది. ఇది శారీరకంగా, మానసికంగా అత్యంత అమానుషంగా పరిగణిస్తారు.

';


ఒక మహిళ హిజాబ్ ధరించకపోతే ఆమెకు 5 నుండి 15 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష విధిస్తారు.

';

