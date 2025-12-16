బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్కు సంబంధించిన ఒక వీడియో తాజాగా తీవ్ర రాజకీయ చర్చకు దారితీసింది.
ఈ వీడియోను RJD సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ Xలో షేర్ చేసి, సీఎం ప్రవర్తనపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది.
1,283 మంది ఆయుష్ వైద్యులకు అపాయింట్మెంట్ లెటర్లు అందించే కార్యక్రమంలో ఈ ఘటన జరిగింది. హిజాబ్ ధరించిన మహిళా వైద్యురాలు నుస్రత్ పర్వీన్ లెటర్ తీసుకునే సమయంలో సీఎం ప్రవర్తన వివాదాస్పదంగా మారింది.
ఆమె మాట్లాడుతుండగానే సీఎం హిజాబ్ను చేతితో కిందికి లాగినట్లు వీడియోలో కనిపించింది. ఈ ఘటన హిజాబ్పై గౌరవం, మహిళల వ్యక్తిగత హక్కులపై పెద్ద చర్చను రేపింది.
హిజాబ్ తప్పనిసరి అయిన ఇరాన్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన శిక్షలు ఉంటాయి. జైలు శిక్ష, కొరడా దెబ్బలు, భారీ జరిమానాలు, పౌర హక్కుల కోత ..తీవ్ర సందర్భాల్లో మరణశిక్ష వరకూ శిక్షలు ఉంటాయి.
ప్రయాణ నిషేధం, ఉద్యోగం నుండి తొలగింపు, విద్య, ఉపాధి అవకాశాలను కోల్పోవడం వంటి శిక్షలు కూడా మహిళలపై విధిస్తారు.
కొన్ని తీవ్రమైన సందర్భాల్లో, హిజాబ్ను వ్యతిరేకించడం ప్రభుత్వ వ్యతిరేక చర్యగా, విదేశీ శక్తులతో కుమ్మక్కైనట్లు లేదా భూమిపై అవినీతిని వ్యాప్తి చేయడంగా భావిస్తే, మరణశిక్ష వరకు శిక్ష విధించవచ్చు
కొన్ని సందర్భాల్లో, శిక్షగా బహిరంగంగా కొరడా దెబ్బలు కొట్టే నిబంధన ఉంది. ఇది శారీరకంగా, మానసికంగా అత్యంత అమానుషంగా పరిగణిస్తారు.
ఒక మహిళ హిజాబ్ ధరించకపోతే ఆమెకు 5 నుండి 15 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష విధిస్తారు.