Gold: 2026లో బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా?

Bhoomi
Dec 16,2025
బంగారం ధర ఈ ఏడాది 2025లో రికార్డు స్థాయిలో పెరిగింది. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.35 లక్షలు పలుకుతోంది.

బంగారం ధర ఈ ఏడాది జనవరిలో తులం 70వేలు ఉంది. అక్కడి నుంచి దాదాపు 90శాతం పెరిగింది.

బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయంగా నెలకున్న పరిస్థితులే.

డాలర్ విలువ ఈ ఏడాది భారీగా పతనం అయ్యింది. ఫలితంగా ఈక్విటీ మార్కెట్లో పెద్దెత్తున అమ్మకాలు జరిగాయి.

బంగారాన్ని సేఫ్ హెవెన్ గా భావించిన ఇన్వెస్టర్లు బంగారంపై పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపించారు.

అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించడంతో బంగారం ధరలు అమాంతం పెరిగాయి.

2026లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉంటాయి. పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా.. నిపుణులు ఏమంటున్నారు చూద్దాం.

2026 చివరి నాటికి బంగారం ధర ఔన్సుకు 5వేల డాలర్లు అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని గోల్డ్ మన్ సాక్స్ అంచనా వేసింది.

2026 చివరి నాటికి బంగారం ధర ఔన్సుకు 5వేల డాలర్లు అవుతుందని జేపీ మోర్గాన్ కూడా అంచనా వేసింది.

నోమురా సైతం ఇవే అంచనాలను విడుదల చేసింది. అంటే 2026లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

