100 Crore Plus Domestic openers: డొమెస్టిక్ మార్కెట్‌లో రూ.100 కోట్లకు పైగా ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన భారతీయ చిత్రాలు.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 03, 2026

1.బాహుబలి 2 (2017) - బాహుబలి 2 కంక్లూజన్..

2017లో తొలి రోజే రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను తొలి రోజే రాబట్టి సంచలనం రేపింది. మన దేశ మార్కెట్‌లో ఫస్ట్ డే రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన తొలి చిత్రంగా బాహుబలి 2 నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 03, 2026

2. సాహో (2019)

బాహుబలి 2 విడుదలైన రెండేళ్ల తర్వాత ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘సాహో’ మూవీ ఫస్ట్ డే మన దేశంలో డొమెస్టిక్ మార్కెట్‌లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన రెండో చిత్రంగా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 03, 2026

3.ఆర్ఆర్ఆర్ (2022)

ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అజయ్ దేవ్‌గణ్ హీరోలుగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘ఆర్ఆర్ఆర్’. ఈ చిత్రం డొమెస్టిక్ మార్కెట్ లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన మూడో చిత్రంగా నిలచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 03, 2026

4. KGF 2 (2022)..

యశ్ హీరోగా తెలుగువాడైన ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్ 2’. ఈ సినిమా తొలి రోజు మన దేశ మార్కెట్‌లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన 4వ చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ ఫీట్ సాధించిన తొలి కన్నడ చిత్రంగా రికార్డులకు ఎ

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 03, 2026

5.ఆదిపురుష్ (2023)

ప్రభాస్ హీరోగా ఓం రౌత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పౌరాణిక చిత్రం ‘ఆదిపురుష్’. ఈ సినిమా మన దేశంలో తొలి రోజు రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్‌లో ఈ ఫీట్ అందుకున్న 5వ చిత్రంగా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 03, 2026

6. సలార్ (2023)

ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘సలార్’. ఈ సినిమా మన దేశ డొమెస్టిక్ మార్కెట్‌లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన 6వ చిత్రంగా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 03, 2026

7. కల్కి 2898 ఏడీ (2024) -

ప్రభాస్ హీరోగా నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కల్కి 2898 ఏడీ’. మన దేశ డొమెస్టిక్ మార్కెట్‌లో తొలి రోజు వంద కోట్లకు పైగా ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన 7వ చిత్రంగా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 03, 2026

8.దేవర పార్ట్ -1 (2024)

ఎన్టీఆర్ ద్విపాత్రాభినయంలో కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దేవర’. ఈ సినిమా తొలిరోజే మన దేశం డొమెస్టిక్ మార్కెట్‌లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి సంచలనం రేపింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 03, 2026

9. పుష్ప 2 (2024)

అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పుష్ప 2’. ఈ సినిమా ఓపెనింగ్స్ పరంగా కుమ్మేసింది. మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్‌లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 03, 2026

10.ఓజీ (2025)

పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా సుజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఓజీ’. ఈ సినిమా డొమెస్టిక్ మార్కెట్‌లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన 10వ చిత్రంగా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 03, 2026

11. దురంధర్ ది రివేంజ్

రణ‌్‌వీర్ సింగ్ హీరోగా ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దురంధర్ 2 ది రివేంజ్’. ఈ సినిమా మన దేశంలో తొలిరోజే రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన తొలి హిందీ చిత్రంగా ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’ మూవీ నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 03, 2026

డొమెస్టిక్ మార్కెట్

మొత్తంగా మన దేశంలో డొమెస్టిక్ మార్కెట్‌లో వంద కోట్లు ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన చిత్రాలు 11 ఉంటే.. అందులో 9 చిత్రాలు తెలుగువే ఉన్నాయి. కన్నడ, హిందీ సినిమాలు చెరో ఒకటి ఉన్నాయి. అందులో రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లు రాబట్టిన 5 చిత్రాలు ప్రభాస్‌వే కావడం గమనార్

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 03, 2026

పెద్ది..

రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన ‘పెద్ది’ సినిమా తొలి రోజు మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్‌లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా ఓపెనింగ్స్ రాబడుతుందా లేదా అనేది చూడాలి.

Published by: TA Kiran Kumar | Jun 03, 2026

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