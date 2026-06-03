2017లో తొలి రోజే రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను తొలి రోజే రాబట్టి సంచలనం రేపింది. మన దేశ మార్కెట్లో ఫస్ట్ డే రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన తొలి చిత్రంగా బాహుబలి 2 నిలిచింది.
బాహుబలి 2 విడుదలైన రెండేళ్ల తర్వాత ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘సాహో’ మూవీ ఫస్ట్ డే మన దేశంలో డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన రెండో చిత్రంగా నిలిచింది.
ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అజయ్ దేవ్గణ్ హీరోలుగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘ఆర్ఆర్ఆర్’. ఈ చిత్రం డొమెస్టిక్ మార్కెట్ లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన మూడో చిత్రంగా నిలచింది.
యశ్ హీరోగా తెలుగువాడైన ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్ 2’. ఈ సినిమా తొలి రోజు మన దేశ మార్కెట్లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన 4వ చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ ఫీట్ సాధించిన తొలి కన్నడ చిత్రంగా రికార్డులకు ఎ
ప్రభాస్ హీరోగా ఓం రౌత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పౌరాణిక చిత్రం ‘ఆదిపురుష్’. ఈ సినిమా మన దేశంలో తొలి రోజు రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో ఈ ఫీట్ అందుకున్న 5వ చిత్రంగా నిలిచింది.
ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘సలార్’. ఈ సినిమా మన దేశ డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన 6వ చిత్రంగా నిలిచింది.
ప్రభాస్ హీరోగా నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కల్కి 2898 ఏడీ’. మన దేశ డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో తొలి రోజు వంద కోట్లకు పైగా ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన 7వ చిత్రంగా నిలిచింది.
ఎన్టీఆర్ ద్విపాత్రాభినయంలో కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దేవర’. ఈ సినిమా తొలిరోజే మన దేశం డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి సంచలనం రేపింది.
అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పుష్ప 2’. ఈ సినిమా ఓపెనింగ్స్ పరంగా కుమ్మేసింది. మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా సుజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఓజీ’. ఈ సినిమా డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన 10వ చిత్రంగా నిలిచింది.
రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దురంధర్ 2 ది రివేంజ్’. ఈ సినిమా మన దేశంలో తొలిరోజే రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన తొలి హిందీ చిత్రంగా ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’ మూవీ నిలిచింది.
మొత్తంగా మన దేశంలో డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో వంద కోట్లు ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన చిత్రాలు 11 ఉంటే.. అందులో 9 చిత్రాలు తెలుగువే ఉన్నాయి. కన్నడ, హిందీ సినిమాలు చెరో ఒకటి ఉన్నాయి. అందులో రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లు రాబట్టిన 5 చిత్రాలు ప్రభాస్వే కావడం గమనార్
రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన ‘పెద్ది’ సినిమా తొలి రోజు మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా ఓపెనింగ్స్ రాబడుతుందా లేదా అనేది చూడాలి.