1978 టాలీవుడ్ టాప్ 10 చిత్రాలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏ చిత్రానిదంటే..!

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 15, 2026

1.జగన్మోహిని - ఇండస్ట్రీ హిట్

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 15, 2026

2.శివరంజని - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 15, 2026

3.ఏజెంట్ గోపీ - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 15, 2026

4.మరో చరిత్ర - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 15, 2026

5.కరుణామయుడు - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 15, 2026

6.అన్నదమ్ముల సవాల్ - - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 15, 2026

7.చలి చీమలు - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 15, 2026

8.పదహారేళ్ల వయసు - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 15, 2026

9.కుమార రాజా - - బ్లాక్ బస్టర్

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 15, 2026

10.యుగపురుషుడు - సూపర్ హిట్

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 15, 2026

పొట్టేలు పున్నమ్మ, గోరంత దీపం, మల్లెపూవు, ప్రాణం ఖరీదు, సొమ్మెకొడది సోకోకడిది వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలున్నాయి.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 15, 2026

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