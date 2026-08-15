1978 టాలీవుడ్ టాప్ 10 చిత్రాలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏ చిత్రానిదంటే..!
1.జగన్మోహిని - ఇండస్ట్రీ హిట్
2.శివరంజని - బ్లాక్ బస్టర్
3.ఏజెంట్ గోపీ - బ్లాక్ బస్టర్
4.మరో చరిత్ర - బ్లాక్ బస్టర్
5.కరుణామయుడు - బ్లాక్ బస్టర్
6.అన్నదమ్ముల సవాల్ - - బ్లాక్ బస్టర్
7.చలి చీమలు - బ్లాక్ బస్టర్
8.పదహారేళ్ల వయసు - బ్లాక్ బస్టర్
9.కుమార రాజా - - బ్లాక్ బస్టర్
10.యుగపురుషుడు - సూపర్ హిట్
పొట్టేలు పున్నమ్మ, గోరంత దీపం, మల్లెపూవు, ప్రాణం ఖరీదు, సొమ్మెకొడది సోకోకడిది వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలున్నాయి.
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