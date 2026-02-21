బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. చిరంజీవి హీరోగా గుణ శేఖర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘చూడాలని వుంది’ సినిమా రూ. 13.75 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
వెంకటేశ్, సౌందర్య, రాధిక హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సూర్య వంశం’. ఈ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 11.25 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
చిరంజీవి, రంభ హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బావగారూ బాగున్నారా’. ఈ సినిమా రూ. 10.5 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
పవన్ కళ్యాణ్, కీర్తి రెడ్డి హీరో హీరోయిన్లుగా కరుణాకరున్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘తొలి ప్రేమ’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 10 కోట్లు రాబట్టింది.
వెంకటేష్, ప్రీతి జింతా హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ప్రేమంటే ఇదేరా’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 9.5 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
వెంకటేష్ హీరోగా తిరుపతి స్వామి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గణేష్’. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోని లొసుగులను ఎత్తి చూపుతూ ఓ జర్నలిస్ట్ ఎక్కుపెట్టిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 9 కోట్లు రాబట్టింది.
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా భీమనేని శ్రీనివాస రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘సుస్వాగతం’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 7 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
నాగార్జున, టబు, హీరా హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘ఆవిడా మా ఆవిడే’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 6.5 కోట్లు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
డాక్టర్ రాజశేఖర్ హీరోగా డి.రామానాయుడు నిర్మాణంలో సురేశ్ వర్మ దర్శకత్వంలో తెరెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 6.4 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
మోహన్ బాబు హీరోగా ఎన్.శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘శ్రీరాములయ్య’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 6 కోట్ల కు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు సమాచారం.