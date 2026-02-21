1998 టాలీవుడ్ టాప్ 10 మూవీస్ లిస్ట్.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ చిత్రానిదే..

TA Kiran Kumar
Feb 21,2026
1. చూడాలని వుంది

బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. చిరంజీవి హీరోగా గుణ శేఖర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘చూడాలని వుంది’ సినిమా రూ. 13.75 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

2.సూర్య వంశం

వెంకటేశ్, సౌందర్య, రాధిక హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సూర్య వంశం’. ఈ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 11.25 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

3. బావగారూ బాగున్నారా

చిరంజీవి, రంభ హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బావగారూ బాగున్నారా’. ఈ సినిమా రూ. 10.5 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

4. తొలి ప్రేమ

పవన్ కళ్యాణ్, కీర్తి రెడ్డి హీరో హీరోయిన్లుగా కరుణాకరున్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘తొలి ప్రేమ’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 10 కోట్లు రాబట్టింది.

5. ప్రేమంటే ఇదేరా

వెంకటేష్, ప్రీతి జింతా హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ప్రేమంటే ఇదేరా’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 9.5 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

6.గణేష్

వెంకటేష్ హీరోగా తిరుపతి స్వామి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గణేష్’. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోని లొసుగులను ఎత్తి చూపుతూ ఓ జర్నలిస్ట్ ఎక్కుపెట్టిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 9 కోట్లు రాబట్టింది.

7. సుస్వాగతం

పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా భీమనేని శ్రీనివాస రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘సుస్వాగతం’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 7 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

8. ఆవిడా మా ఆవిడే

నాగార్జున, టబు, హీరా హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘ఆవిడా మా ఆవిడే’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 6.5 కోట్లు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

9. శివయ్య

డాక్టర్ రాజశేఖర్ హీరోగా డి.రామానాయుడు నిర్మాణంలో సురేశ్ వర్మ దర్శకత్వంలో తెరెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 6.4 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

10. శ్రీరాములయ్య

మోహన్ బాబు హీరోగా ఎన్.శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘శ్రీరాములయ్య’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 6 కోట్ల కు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు సమాచారం.

ఈ యేడాది అంత:పురం, డాడీ డాడీ, కన్యాదానం, గిల్లికజ్జాలు, పండగ, స్నేహితులు, శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం చూతము రారండి, సూర్యుడు వంటి హిట్ చిత్రాలుగా నిలిచాయి.

