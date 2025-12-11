2000 యేడాదిలో టాప్ 10 మూవీస్ లిస్ట్.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ చిత్రానిదే..

TA Kiran Kumar
Dec 11,2025
1.కలిసుందాం..రా

వెంకటేష్ హీరోగా నటించిన ‘కలిసుందాం..రా’ చిత్రం.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 20 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

2.నువ్వే కావాలి

తరుణ్ హీరోగా విజయ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నువ్వే కావాలి’. ఈ సినిమా రూ. 19 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

3.బద్రి

పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బద్రి’. ఈ సినిమా రూ. 16 కోట్లు షేర్ రాబట్టింది.

4.చిత్రం

ఉదయ్ కిరణ్ హీరోగా తేజ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘చిత్రం’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 12 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

5. జయం మనదేరా

వెంకటేష్ హీరోగా ఎన్. శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘జయం మనదేరా’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 14 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

6.నువ్వు వస్తావని

నాగార్జున హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘నువ్వు వస్తావని’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 13 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

7. క్షేమంగా వెళ్లి లాభంగా రండి

శ్రీకాంత్, రాజేంద్ర ప్రసాద్ హీరోలుగా నటించిన చిత్రం ‘క్షేమంగా వెళ్లి లాభంగా రండి’ ఈ సినిమా రూ. 12 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

8. అన్నయ్య

చిరంజీవి హీరోగా ముత్యాల సుబ్బయ్య దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అన్నయ్య’. ఈ సినిమా రూ. 16 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

9.దేవుళ్లు

సుమన్, శ్రీకాంత్ ముఖ్యపాత్రల్లో కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దేవుళ్లు’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 12 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

10. చాలా బాగుంది

శ్రీకాంత్, వడ్డే నవీన్ హీరోలుగా ఇవివి సత్యనారాయణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘చాలా బాగుంది’. రూ. 10 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

