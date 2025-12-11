నరసింహానాయుడు సహా 2001లో టాప్ 10 మూవీస్ లిస్ట్..

TA Kiran Kumar
Dec 11,2025
1.నరసింహానాయుడు

బాలకృష్ణ హీరోగా బి.గోపాల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నరసింహనాయుడు’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.30 కోట్ల షేర్ రాబట్టి ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. తెలుగులో తొలి రూ. 30 కోట్ల షేర్ రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.

2.ఖుషీ

పవన్ కళ్యాణ్, భూమిక జంటగా నటించిన చిత్రం ‘ఖుషీ’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.25 కోట్ల షేర్ రాబట్టి 2001లో సెకండ్ ప్లేస్ లో నిలిచింది.

3.నువ్వు నాకు నచ్చావ్

వెంకటేష్ హీరోగా విజయ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ.18కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

4. మనసంతా నువ్వే

ఉదయ్ కిరణ్ హీరోగా వి.ఎన్.ఆదిత్య దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మనసంతా నువ్వే’. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 18 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

5. నువ్వు నేను

ఉదయ్ కిరణ్ హీరోగా తేజ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నువ్వు నేను’. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.16 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

6.మురారి

మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మురారి’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 13 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

7. స్టూడెంట్ నెంబర్ 1-

ఎన్టీఆర్, రాజమౌళి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన తొలి చిత్రం ‘స్టూడెంట్ నెంబర్ 1’ . ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 12 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

8. ఆనందం

ఆకాశ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ఆనందం’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 10 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

9.ప్రేమించు

సాయి కిరణ్, లయ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘ప్రేమించు’. సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం రూ. 8 కోట్లు షేర్ రాబట్టింది.

10.ప్రియమైన నీకు

తరుణ్, స్నేహ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘ప్రియమైన నీకు’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 8 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

వీటితో పాటు సింహారాశి, ఇట్లు శ్రావణి సుబ్రమణ్యం వంటి సినిమాలున్నాయి.

