బాలకృష్ణ హీరోగా బి.గోపాల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నరసింహనాయుడు’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.30 కోట్ల షేర్ రాబట్టి ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. తెలుగులో తొలి రూ. 30 కోట్ల షేర్ రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.
పవన్ కళ్యాణ్, భూమిక జంటగా నటించిన చిత్రం ‘ఖుషీ’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.25 కోట్ల షేర్ రాబట్టి 2001లో సెకండ్ ప్లేస్ లో నిలిచింది.
వెంకటేష్ హీరోగా విజయ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ.18కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.
ఉదయ్ కిరణ్ హీరోగా వి.ఎన్.ఆదిత్య దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మనసంతా నువ్వే’. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 18 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.
ఉదయ్ కిరణ్ హీరోగా తేజ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నువ్వు నేను’. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.16 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.
మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మురారి’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 13 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.
ఎన్టీఆర్, రాజమౌళి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన తొలి చిత్రం ‘స్టూడెంట్ నెంబర్ 1’ . ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 12 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.
ఆకాశ్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ఆనందం’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 10 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.
సాయి కిరణ్, లయ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘ప్రేమించు’. సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం రూ. 8 కోట్లు షేర్ రాబట్టింది.
తరుణ్, స్నేహ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘ప్రియమైన నీకు’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 8 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.