‘ఇంద్ర’ సహా 2002 టాలీవుడ్ టాప్ 10 మూవీస్..

TA Kiran Kumar
Nov 05,2025
';

1. ఇంద్ర - ఇండస్ట్రీ హిట్

బి.గోపాల్ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి హీరోగా నటించిన ‘ఇంద్ర’ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 32 కోట్ల షేర్ తో ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఆ యేడాది టాప్ లో నిలిచింది.

';

2.ఆది - బ్లాక్ బస్టర్

ఎన్టీఆర్ హీరోగా వినాయక్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతూ తెరకెక్కిన ఆది రూ.20 కోట్ల షేర్ రాబట్టి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.2002 టాప్ 2లో నిలిచింది.

';

3.జయం

నితిన్, సదా హీరో, హీరోయిన్లుగా పరిచయం అవుతూ తేజ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘జయం’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 18 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

';

4. ఖడ్గం - బ్లాక్ బస్టర్

కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రూ. 17 కోట్ల షేర్ తో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. టాప్ 4లో నిలిచింది

 ';

5. ఇడియట్ - బ్లాక్ బస్టర్

పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో రవితేజ హీరోగా నటించిన ‘ఇడియట్’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 16 కోట్ల షేర్ రాబట్టి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. టాప్ 5లో నిలిచింది.

';

6. నువ్వు లేక నేను లేను - బ్లాక్ బస్టర్

తరుణ్ హీరోగా సురేశ్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 15 కోట్లకు పైగా రాబట్టింది. టాప్ 6లో నిలిచింది.

';

7. మన్మథుడు - బ్లాక్ బస్టర్

విజయ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో నాగార్జున హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఆల్ టైమ్ హిట్ గా నిలిచింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 15 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

';

8. హనుమాన్ జంక్షన్ - సూపర్ హిట్

అర్జున్,జగపతి బాబు, వేణఉ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘హనుమాన్ జంక్షన్’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 14 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

';

9. సంతోషం - సూపర్ హిట్

దశరథ్ దర్శకత్వంలో నాగార్జున హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సంతోషం’. ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. రూ. 13 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.

';

10.లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో - సూపర్ హిట్

నందమూరి హరికృష్ణ హీరోగా వైవియస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 11 కోట్లకు పైగా షేర్ రాబట్టి సంచలనం రేపింది.

 ';

అల్లరి, ఓ చినదాన, అవును వాళ్లిద్దరు ఇష్టపడ్డారు, నువ్వే నువ్వే చిత్రాలు మంచి విజయాలను అందుకున్నాయి.

';

VIEW ALL

Walnuts: వాల్నట్స్‌తో నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..!

Peanut: పీనట్‌ బట్టర్‌.. పోషకాలు పవర్‌హౌస్‌..!

2003 Tollywood Top 10 Movies: ‘సింహాద్రి’ సహా 2003 టాలీవుడ్ టాప్ 10 మూవీస్..

Gas Relief Drink: గ్యాస్ నుంచి తక్షణమే ఉపశమనం ఇచ్చే నీళ్లు ఏమిటంటే..!
Read Next Story