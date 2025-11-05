బి.గోపాల్ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి హీరోగా నటించిన ‘ఇంద్ర’ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 32 కోట్ల షేర్ తో ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఆ యేడాది టాప్ లో నిలిచింది.
ఎన్టీఆర్ హీరోగా వినాయక్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతూ తెరకెక్కిన ఆది రూ.20 కోట్ల షేర్ రాబట్టి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.2002 టాప్ 2లో నిలిచింది.
నితిన్, సదా హీరో, హీరోయిన్లుగా పరిచయం అవుతూ తేజ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘జయం’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 18 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.
కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రూ. 17 కోట్ల షేర్ తో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. టాప్ 4లో నిలిచింది
పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో రవితేజ హీరోగా నటించిన ‘ఇడియట్’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 16 కోట్ల షేర్ రాబట్టి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. టాప్ 5లో నిలిచింది.
తరుణ్ హీరోగా సురేశ్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 15 కోట్లకు పైగా రాబట్టింది. టాప్ 6లో నిలిచింది.
విజయ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో నాగార్జున హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఆల్ టైమ్ హిట్ గా నిలిచింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 15 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.
అర్జున్,జగపతి బాబు, వేణఉ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘హనుమాన్ జంక్షన్’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 14 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.
దశరథ్ దర్శకత్వంలో నాగార్జున హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సంతోషం’. ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. రూ. 13 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.
నందమూరి హరికృష్ణ హీరోగా వైవియస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 11 కోట్లకు పైగా షేర్ రాబట్టి సంచలనం రేపింది.