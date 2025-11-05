రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 29 కోట్ల షేర్ రాబట్టి 2003లో టాప్ 1లో నిలిచింది.
వి.వి.వినాయక్ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 25 కోట్ల షేర్ రాబట్టి 2003లో టాప్ 2 లో నిలిచింది.
మహేష్ బాబు హీరోగా గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 23 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 3లో నిలిచింది.
రవితేజ హీరోగా పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రూ. 18 కోట్ల షేర్ కొల్లగొట్టి టాప్ 4లో నిలిచింది. .
వెంకటేష్ హీరోగా విక్రమన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రూ.15 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 5లో నిలిచిం
నందమూరి హరికృష్ణ హీరోగా వైవియస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సీతయ్య’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.9 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 6లో నిలిచింది.
నితిన్ హీరోగా వినాయక్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ దిల్ మూవీ రూ.11 కోట్లు షేర్ రాబట్టి టాప్ 7లో నిలిచింది.
పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో నాగార్జున హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రూ.10 కోట్లు షేర్ రాబట్టి చేసిన బిజినెస్ వచ్చిన వసూళ్ల ఆధారంగా టాప్ 8లో నిలిచింది.
శివాజీ హీరోగా భూమిక, లయ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా రూ.8 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 9లో నిలిచింది.
ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రూ. 7 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 10 నిలిచింది.