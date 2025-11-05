‘సింహాద్రి’ సహా 2003 టాలీవుడ్ టాప్ 10 మూవీస్..

Nov 05,2025
';

1.సింహాద్రి - ఇండస్ట్రీ హిట్

రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 29 కోట్ల షేర్ రాబట్టి 2003లో టాప్ 1లో నిలిచింది.

';

2. ఠాగూర్ - బ్లాక్ బస్టర్

వి.వి.వినాయక్ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 25 కోట్ల షేర్ రాబట్టి 2003లో టాప్ 2 లో నిలిచింది.

';

3.ఒక్కడు - బ్లాక్ బస్టర్

మహేష్ బాబు హీరోగా గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 23 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 3లో నిలిచింది.

';

4.అమ్మ నాన్న ఓ తమిళ అమ్మాయి - బ్లాక్ బస్టర్

రవితేజ హీరోగా పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రూ. 18 కోట్ల షేర్ కొల్లగొట్టి టాప్ 4లో నిలిచింది. .

';

5.వసంతం -బ్లాక్ బస్టర్..

వెంకటేష్ హీరోగా విక్రమన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రూ.15 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 5లో నిలిచిం

 ';

6. సీతయ్య - బ్లాక్ బస్టర్

నందమూరి హరికృష్ణ హీరోగా వైవియస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సీతయ్య’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.9 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 6లో నిలిచింది.

';

7. దిల్ - బ్లాక్ బస్టర్

నితిన్ హీరోగా వినాయక్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ దిల్ మూవీ రూ.11 కోట్లు షేర్ రాబట్టి టాప్ 7లో నిలిచింది.

';

8. శివమణి - హిట్

పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో నాగార్జున హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రూ.10 కోట్లు షేర్ రాబట్టి చేసిన బిజినెస్ వచ్చిన వసూళ్ల ఆధారంగా టాప్ 8లో నిలిచింది.

';

9.మిస్సమ్మ - హిట్

శివాజీ హీరోగా భూమిక, లయ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా రూ.8 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 9లో నిలిచింది.

';

10.పెళ్లాం ఊరెళితే - హిట్

ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా రూ. 7 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 10 నిలిచింది.

';

చంటిగాడు, సత్యం, వీడే, కబడ్డీ కబడ్డీ, ఒట్టేసి చెబుతున్న, గంగోత్రి, ఐతే, ఆయుధం, దొంగోడు, సింహాచలం, వంటి చిత్రలు హిట్ గా నిలిచాయి.

';

