ప్రభాస్, త్రిష హీరో, హీరోయిన్లుగా శోభన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం చిత్రం ‘వర్షం’. ఈ సినిమా రూ. 21 కోట్ల షేర్ తో బ్లాక్ బస్టర్ నిలిచి పెట్టిన పెట్టుబడి.. చేసిన బిజినెస్.. వచ్చిన వసూళ్ల పరంగా 2004 నెంబర్ వన్ మూవీగా నిలిచింది.
అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకుడిగా పరిచయమైన చిత్రం ‘ఆర్య’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 18 కోట్ల షేర్ రాబట్టి 2004లో బిగ్గెస్ట్ గా హిట్ గా నిలవడంతో పాటు టాప్ 2లో నిలిచింది. పెట్టిన పెట్టుబడి.. చేసిన బిజినెస్.. వచ్చిన వసూళ్ల ఆధారంగా ఈ రేటి
చిరంజీవి హీరోగా జయంత్ సి.పరాన్జీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 24 కోట్ల షేర్ రాబట్టి ఆ యేడాది టాప్ 3లో నిలిచింది.
బాలకృష్ణ హీరోగా జయంత్ సి. పరాన్జీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘లక్ష్మీ నరసింహా’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.18 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 4లో నిలిచింది.
నాగార్జున హీరోగా లారెన్స్ రాఘవేంద్ర దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మాస్’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 18 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. 2004లో టాప్ 5లో నిలిచింది.
నాగార్జున హీరోగా వి.ఎన్.ఆదిత్య దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నేనున్నాను’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 16 కోట్లు షేర్ రాబట్టి టాప్ 6లో నిలిచింది.
వెంకటేష్ హీరోగా విజయ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మల్లీశ్వరి’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 12 కోట్లు షేర్ రాబట్టి టాప్ 7లో నిలిచింది.
శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో ఆనంద్, కమలినీ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆనంద్’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 10 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 8లో నిలిచింది.
శ్రీ రాఘవ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘7/G బృందావన్ కాలనీ’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 8 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 9 లో నిలిచింది.
10. వెంకీ - రవితేజ హీరోగా శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘వెంకీ’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 8 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 10లో నిలిచింది.