ప్రభాస్ హీరోగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఛత్రపతి’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 20 కోట్లు రాబట్టి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. 2005లో నెంబర్ వన్ చిత్రంగా నిలిచింది.
మహేష్ బాబు హీరోగా త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో నటించిన ఈ చిత్రం రూ. 22 కోట్లు షేర్ రాబట్టి 2005 బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. పెట్టిన బడ్జెట్ వచ్చిన షేర్ దృష్ట్యా రెండో స్టానంలో నిలిచింది.
ప్రభుదేవా దర్శకత్వంలో సిద్ధార్ధ్, త్రిష హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దాంటానా’ చిత్రం రూ. 18 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 3లో నిలిచింది.
అల్లు అర్జున్, వినాయక్ కాంబోలో వచ్చిన చిత్రం ‘బన్ని’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 16 కోట్లు షేర్ రాబట్టి పెట్టిన పెట్టుబడి దృష్ట్యా టాప్ 4లో నిలిచింది.
బోయపాటి శ్రీను దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతూ రవితేజ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘భద్ర’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 15 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 5లో నిలిచింది.
కళ్యాణ్ రామ్ హీరోగా సురేందర్ రెడ్డి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతూ తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అతనొక్కడే’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 9 కోట్లు రాబట్టి 2005 యేడాదిలో టాప్ 6లో నిలిచింది.
వెంకటేష్ హీరోగా స్నేహ హీరోయిన్స్ గా నటించిన చిత్రం ‘సంక్రాంతి’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 11 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 7లో నిలిచింది.
ఈ సినిమా చిన్న చిత్రంగా విడుదలై..దాదాపు రూ. 8 కోట్ల షేర్ రాబట్టి 2005లో టాప్ 9లో నిలిచింది.
పరుచూరి మురళీ దర్శకత్వంలో గోపీచంద్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆంధ్రుడు’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 7 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 10లో నిలిచింది.
