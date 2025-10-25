‘పోకిరి’ సహా 2006 టాలీవుడ్ టాప్ 10 చిత్రాలు..

TA Kiran Kumar
Oct 25,2025
1.పోకిరి - ఇండస్ట్రీ హిట్

మహేష్ బాబు హీరోగా పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పోకిరి’. ఈ సినిమా 200 కేంద్రాల్లో 100 రోజులు నడిచి సంచలనం రేపింది. తెలుగులో తొలిసారి రూ. 40 కోట్ల షేర్ రాబట్టి ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచి 2006 టాప్ 1గా నిలిచింది.

2.బొమ్మరిల్లు - బ్లాక్ బస్టర్

భాస్కర్ దర్శకత్వంలో సిద్ధార్ధ్ హీరోగా దిల్ రాజు నిర్మించిన ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. రూ. 24 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 2లో నిలిచింది.

3.విక్రమార్కుడు - బ్లాక్ బస్టర్

రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రవితేజ హీరోగా నటించిన విక్రమార్కడు బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 20 కోట్ల షేర్ రాబట్టి 2006 టాప్ 3లో నిలిచింది.

4.లక్ష్మి - బ్లాక్ బస్టర్

వెంకటేష్ హీరోగా వినాయక్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘లక్ష్మి’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 17 కోట్ల షేర్ రాబట్టి 2006లో టాప్ 4లో నిలిచింది.

5. అందాల రాముడు -బ్లాక్ బస్టర్

సునీల్ హీరోగా నటించిన అందాల రాముడు బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 11 కోట్లకు పైగా షేర్ రాబట్టి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

6. దేవదాసు - బ్లాక్ బస్టర్

వైవియస్ చౌదరి దర్శకత్వంలో రామ్ పోతినేని హీరోగా ఇలియాన కథానాయికగా నటించిన చిత్రం ‘దేవదాసు’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 10 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 6లో నిలిచింది.

7. రణం - సూపర్ హిట్

గోపీచంద్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘రణం’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 10 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. 2006లో టాప్ 7లో నిలిచింది.

8.శ్రీ రామదాసు - సూపర్ హిట్

నాగార్జున టైటిల్ రోల్లో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘శ్రీరామదాసు’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.15 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. 2006లో టాప్ 8లో నిలిచింది.

9.సామాన్యుడు - సూపర్ హిట్

జగపతి బాబు హీరోగా నటించిన ‘సామాన్యుడు’ సినిమా మంచి హిట్ సాధించడమే కాదు.. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 12 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 9లో నిలిచింది.

10. భాగ్యలక్ష్మి బంపర్ డ్రా - హిట్

రాజేంద్ర ప్రసాద్ ముఖ్య పాత్రలో నటించిన ‘భాగ్యలక్ష్మి బంపర్ డ్రా’ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 10 కోట్ల షేర్ రాబట్టి మంచి హిట్ అందుకొని టాప్ 10 లో నిలిచింది.

