మహేష్ బాబు హీరోగా పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పోకిరి’. ఈ సినిమా 200 కేంద్రాల్లో 100 రోజులు నడిచి సంచలనం రేపింది. తెలుగులో తొలిసారి రూ. 40 కోట్ల షేర్ రాబట్టి ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచి 2006 టాప్ 1గా నిలిచింది.
భాస్కర్ దర్శకత్వంలో సిద్ధార్ధ్ హీరోగా దిల్ రాజు నిర్మించిన ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. రూ. 24 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 2లో నిలిచింది.
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రవితేజ హీరోగా నటించిన విక్రమార్కడు బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 20 కోట్ల షేర్ రాబట్టి 2006 టాప్ 3లో నిలిచింది.
వెంకటేష్ హీరోగా వినాయక్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘లక్ష్మి’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 17 కోట్ల షేర్ రాబట్టి 2006లో టాప్ 4లో నిలిచింది.
సునీల్ హీరోగా నటించిన అందాల రాముడు బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 11 కోట్లకు పైగా షేర్ రాబట్టి బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
వైవియస్ చౌదరి దర్శకత్వంలో రామ్ పోతినేని హీరోగా ఇలియాన కథానాయికగా నటించిన చిత్రం ‘దేవదాసు’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 10 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 6లో నిలిచింది.
గోపీచంద్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘రణం’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 10 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. 2006లో టాప్ 7లో నిలిచింది.
నాగార్జున టైటిల్ రోల్లో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘శ్రీరామదాసు’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.15 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. 2006లో టాప్ 8లో నిలిచింది.
జగపతి బాబు హీరోగా నటించిన ‘సామాన్యుడు’ సినిమా మంచి హిట్ సాధించడమే కాదు.. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 12 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 9లో నిలిచింది.
రాజేంద్ర ప్రసాద్ ముఖ్య పాత్రలో నటించిన ‘భాగ్యలక్ష్మి బంపర్ డ్రా’ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 10 కోట్ల షేర్ రాబట్టి మంచి హిట్ అందుకొని టాప్ 10 లో నిలిచింది.