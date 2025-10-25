ఎన్టీఆర్ హీరోగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 30 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ గ్రాసర్ గా టాప్ 1 ప్లేస్ లో నిలిచింది.
పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా తెరకెక్కిన దేశ ముదురు బాక్సాఫీస్ దగ్గర దాదాపు రూ. 26 కోట్ల షేర్ తో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచి టాప్ 2లో నిలిచింది.
రామ్ చరణ్ హీరోగా పరిచయం అవుతూ పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిరుత బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 25 కోట్లతో సంచలనం రేపి 2007లో టాప్ 3లో నిలిచింది.
శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో వరుణ్ సందేశ్, నిఖిల్, తమన్నా ముఖ్యపాత్రల్లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 18 కోట్ల వసూళ్లతో టాప్ 4 నిలిచింది.
వెంకటేష్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 16 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. 2007లో టాప్ 5లో నిలిచింది.
గోపీచంద్, అనుష్క, జగపతి బాబు ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా 2007లో మంచి హిట్ గా నిలిచింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 15 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 6లో నిలిచింది.
బోయపాలి శ్రీను దర్శకత్వంలో వెంకటేష్, నయనతార హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 14 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 7లో నిలిచింది.
శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో రవితేజ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘దుబాయి శీను’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 13 కోట్ల షేర్ రాబట్టి టాప్ 8లో నిలిచింది.
మంచు విష్ణు, శ్రీహరి హీరోలుగా జెనీలియా కథానాయకగా నటించిన చిత్రం ‘ఢీ’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 11 కోట్ల షేర్ రాబట్టి 2007లో టాప్ 9లో నిలిచింది.
రవి బాబు దర్శకత్వంలో భూమిక హీరోయిన్ గా నటించిన చిత్రం ‘అనసూయ’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 10 కోట్ల షేర్ రాబట్టి 2007లో టాప్ 10లో నిలిచింది.