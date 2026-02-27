ఓవర్సీస్ లో ప్రభాస్ నటించిన 6 చిత్రాలు $ 3 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టియి. బాహుబలి 1, బాహుబలి 2, సాహో, ఆదిపురుష్, సలార్, కల్కి 2898 AD చిత్రాలు ఈ ఫీట్ సాధించాయి.
ఓవర్సీస్ లో ఎన్టీఆర్ 3 చిత్రాలు ఆర్ఆర్ఆర్ (రౌద్రం రుధిరం రణం), దేవర, వార్ 2 చిత్రాలు 3 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టాయి.
అల్లు అర్జున్ ఓవర్సీస్ మార్కెట్ లో మొదటి సారి ‘అల వైకుంఠపురములో చిత్రం 3 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టాయి. ఆ తర్వాత పుష్ప 2 చిత్రం ఈ ఫీట్ సాధించింది.
గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కు ఓవర్సీస్ లో $ 3 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టిన చిత్రాలు రెండున్నాయి. . అందులో మొదట రంగస్థలం సినిమా ఈ ఫీట్ అందుకుంటే.. ఆ తర్వాత రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ తో కలిసి నటించిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ సినిమా 3 మిలియన్ డాలర్ రాబట్టాయి.
యంగ్ హీరో తేజ సజ్జ హీరోగా ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘హను మాన్’ తో పాటు ‘మిరాయ’ రెండు చిత్రాలు యూఎస్ మార్కెట్ లో $ 3 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టింది.
యూఎస్ మార్కెట్ లో మహేష్ బాబుకు ఎక్కువగా ఫాలోయింగ్ ఉంది. కానీ అక్కడ కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘భరత్ అను నేను’ సినిమా మాత్రమే $ 3 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టింది.
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా సుజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఓజీ’ మూవీ ఫస్ట్ టైమ్ యూఎస్ మార్కెట్ లో $3 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ రాబట్టింది.
అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా వెంకటేష్ మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’ చిత్రం యూఎస్ మార్కెట్ లో తాజాగా $ 3 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టింది. 3 మిలియన్ మిలియన్ ఉన్న తొలి హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.