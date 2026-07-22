Anupama Photos: పసుపు వర్ణంలో కళ్లుచెదిరే బ్యూటీనెస్..అనుపమ!

హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్.. 1996 ఫిబ్రవరి 18న కేరళం రాష్ట్రంలో జన్మించింది.
కొట్టాయంలోని సీఎంఎస్ కాలేజీలో డిగ్రీ పూర్తి చేసి..సినిమాల్లో అవకాశాన్ని దక్కించుకుంది.
మలయాళ 'ప్రేమమ్' సినిమాతో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
తెలుగులో ప్రేమమ్ రీమేక్లోనూ నటించిన ఈ బ్యూటీ..నితిన్ 'అ..ఆ'సినిమాతో తెలుగులో అడుగుపెట్టింది.
ఆ తర్వాత ఆమెకు వరుస సినిమా అవకాశాలు క్యూ కట్టాయి.
తెలుగులో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళ సినీ ఇండస్ట్రీలో వరుస సినిమాల్లో నటించింది.
తెలుగులో తాజాగా 'మరీచిక' సినిమాతో అలరించగా.. ఇప్పుడు 'భోగి' సినిమాలో నటిస్తోంది.
తాజాగా సోషల్ మీడియాలో పసుపు డ్రస్సులో ఫొటోలను షేర్ చేసి అలరిస్తోంది.