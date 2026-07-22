Anupama Photos: పసుపు వర్ణంలో కళ్లుచెదిరే బ్యూటీనెస్..అనుపమ!

Published by: Harish Darla | Jul 22, 2026

హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్.. 1996 ఫిబ్రవరి 18న కేరళం రాష్ట్రంలో జన్మించింది.

Published by: Harish Darla | Jul 22, 2026

కొట్టాయంలోని సీఎంఎస్ కాలేజీలో డిగ్రీ పూర్తి చేసి..సినిమాల్లో అవకాశాన్ని దక్కించుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 22, 2026

మలయాళ 'ప్రేమమ్' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

Published by: Harish Darla | Jul 22, 2026

తెలుగులో ప్రేమమ్ రీమేక్‌లోనూ నటించిన ఈ బ్యూటీ..నితిన్ 'అ..ఆ'సినిమాతో తెలుగులో అడుగుపెట్టింది.

Published by: Harish Darla | Jul 22, 2026

ఆ తర్వాత ఆమెకు వరుస సినిమా అవకాశాలు క్యూ కట్టాయి.

Published by: Harish Darla | Jul 22, 2026

తెలుగులో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళ సినీ ఇండస్ట్రీలో వరుస సినిమాల్లో నటించింది.

Published by: Harish Darla | Jul 22, 2026

తెలుగులో తాజాగా 'మరీచిక' సినిమాతో అలరించగా.. ఇప్పుడు 'భోగి' సినిమాలో నటిస్తోంది.

Published by: Harish Darla | Jul 22, 2026

తాజాగా సోషల్ మీడియాలో పసుపు డ్రస్సులో ఫొటోలను షేర్ చేసి అలరిస్తోంది.

Published by: Harish Darla | Jul 22, 2026
Published by: Harish Darla | Jul 22, 2026
Published by: Harish Darla | Jul 22, 2026
Published by: Harish Darla | Jul 22, 2026
Published by: Harish Darla | Jul 22, 2026
Published by: Harish Darla | Jul 22, 2026

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