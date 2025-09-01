తెల్లచీర, మల్లెపూలు..చీరలో చిత్తకొట్టిన ముద్దుగుమ్మ ఎవరో తెలుసా?

Harish Darla
Sep 01,2025
అన్వేషీ జైన్..నేటితరం యువతకి పరిచయం అవసరం లేని బ్యూటీ

అందంతో సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తుంది అన్వేషీ జైన్

గూగుల్ లోనూ ఎక్కువ మంది సెర్చ్ చేసిన సెలబ్రిటీగా ఆమె నిలిచింది

హిందీ బిగ్‌బాస్‌తో ఫేమస్ అయిన అన్వేషి..రవితేజ 'రామారావు ఆన్ డ్యూటీ' సినిమాలో ఐటెం సాంగ్ చేసింది

ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ చదివినా..ఇంట్లో వాళ్లకి తెలియకుండా మీడియా రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది

ఆల్ట్ బాలాజీలోని 'గందీ బాత్ 2' సిరీస్‌తో నటిగా పాపులర్ అయ్యింది

తెలుగులో 'కమిట్మెంట్‌'తో పాటు..'డ్రాగన్' తెలుగు డబ్ మూవీలోనూ తెరపై కనువిందు చేసింది

అందమైన ఫొటోలతో కుర్రాళ్లను రెచ్చగొట్టే అన్వేషి..తాజాగా తెల్లచీరలో ఫొటోలు పోస్ట్ చేసింది

ఈ ఫొటోలు చూస్తూ కుర్రాళ్లు లవ్ ఇమోజీలు పెడుతున్నారు

