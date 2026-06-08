Faria Abdullah: కొంటె చూపులతో కుర్రాళ్ల మతి పోగొడుతున్న ఫరియా అబ్దుల్లా
'జాతి రత్నాలు' చిత్రంతో తెలుగు వారి చిట్టిగా మారిపోయింది హైదరాబాదీ బ్యూటీ ఫరియా అబ్దుల్లా.
ఆ తరువాత 2024 లో మత్తువదలరా 2 తో మరో హిట్టందుకుంది ఈ బ్యూటీ.
రీసెంట్గా తరుణ్ భాస్కర్ గాయపడ్డ సింహంతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది ఫరియా.
ప్రస్తుతం తమిళంలో విజయ్ ఆంటోనీ సరసన వల్లి మాయిల్ అనే చిత్రంలో ఫరియా నటిస్తోంది.
అంతేకాకుండా సందీప్ కిషన్ సరసన సిగ్మా అనే సినిమాలో హీరోయిన్గా ఛాన్స్ పట్టేసింది.
తాజాగా ఫరియా షేర్ చేసిన ఫోటోలు నెట్టింట్లో వైరల్గా మారాయి.
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