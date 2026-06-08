Faria Abdullah: కొంటె చూపులతో కుర్రాళ్ల మ‌తి పోగొడుతున్న ఫరియా అబ్దుల్లా

Published by: Aruna Maharaju | Jun 08, 2026

'జాతి రత్నాలు' చిత్రంతో తెలుగు వారి చిట్టిగా మారిపోయింది హైదరాబాదీ బ్యూటీ ఫరియా అబ్దుల్లా.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 08, 2026

ఆ తరువాత 2024 లో మత్తువదలరా 2 తో మరో హిట్టందుకుంది ఈ బ్యూటీ.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 08, 2026

రీసెంట్‌గా తరుణ్ భాస్కర్ గాయపడ్డ సింహంతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది ఫరియా.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 08, 2026

ప్రస్తుతం తమిళంలో విజయ్ ఆంటోనీ సరసన వల్లి మాయిల్ అనే చిత్రంలో ఫరియా నటిస్తోంది.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 08, 2026

అంతేకాకుండా సందీప్ కిషన్ సరసన సిగ్మా అనే సినిమాలో హీరోయిన్‌గా ఛాన్స్ పట్టేసింది.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 08, 2026

తాజాగా ఫరియా షేర్ చేసిన ఫోటోలు నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారాయి.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 08, 2026

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