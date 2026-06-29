Madonna Sebastian: గోల్డ్ శారీలో మడోన్నా సెబాస్టియన్ మెరుపులు.. ఫోటోలు వైరల్!
హీరోయిన్ మడోన్నా సెబాస్టియన్ గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు.
2015లో విడుదలైన 'ప్రేమమ్' సినిమాతో సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది.
ఆ తర్వాత పలు తెలుగు సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ ఆశించిన హిట్స్ దక్కలేదు.
సినిమాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలోనూ మడోన్నా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది.
తాజాగా మడోన్నా ఇన్స్టాలో షేర్ చేసిన ఫొటోలు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
గోల్డ్ కలర్ చీరలో, దానికి మ్యాచ్ అయ్యే బ్లౌజ్తో గ్లామరస్ లుక్లో దర్శనమిచ్చింది.
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