Madonna Sebastian: గోల్డ్ శారీలో మడోన్నా సెబాస్టియన్ మెరుపులు.. ఫోటోలు వైరల్!

Published by: Aruna Maharaju | Jun 29, 2026

హీరోయిన్ మడోన్నా సెబాస్టియన్ గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 29, 2026

2015లో విడుదలైన 'ప్రేమమ్' సినిమాతో సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 29, 2026

ఆ తర్వాత పలు తెలుగు సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ ఆశించిన హిట్స్ దక్కలేదు.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 29, 2026

సినిమాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలోనూ మడోన్నా చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 29, 2026

తాజాగా మడోన్నా ఇన్‌స్టాలో షేర్ చేసిన ఫొటోలు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 29, 2026

గోల్డ్ కలర్ చీరలో, దానికి మ్యాచ్ అయ్యే బ్లౌజ్‌తో గ్లామరస్ లుక్‌లో దర్శనమిచ్చింది.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 29, 2026

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