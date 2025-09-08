ఓనం పండుగ సందర్భంగా టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నివేదా థామస్ చీరలో మెరిసింది
అందుకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది
ఇటీవలే తెలుగులో నటించిన '35' సినిమాలో బరువు పెరిగి మధ్యవయస్కురాలిగా కనిపించింది
తాజాగా షేర్ చేసిన ఓనం ఫొటోల్లో ఆమె సన్నగా కనిపించడంతో ఫ్యాన్స్ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నటి నివేదా థామస్.. కేరళలో జన్మించింది. దాంతో ఆమె ఓనం పండుగని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు
బాలనటిగా సినిమాల్లోకి ప్రవేశించి..'నాని జెంటిల్మ్యాన్' సినిమాతో టాలీవుడ్కు పరిచయమైంది
పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన 'వకీల్ సాబ్' చిత్రంలోనూ ఈమె నటించి మెప్పించింది