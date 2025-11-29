33 ఏళ్ల వయసులోనూ హీరోయిన్ నోరా ఫతేహి సింగిల్గా ఉండడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయట
నోరా..తన సినిమా కెరీర్ పరంగా కాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంతో కూడా నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తుంది
ఆమె ప్రేమలో ఉందని గతంలో ఎన్నో పుకార్లు వచ్చినా ఆమె ఎప్పుడూ స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
ఆమె సింగిల్గా ఉండడానికి కారణంగా నటుడు అంగద్ బేడీ అని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గతంలో వారు ప్రేమలో ఉన్నారట.
వారిద్దరూ ఎన్నో షోల్లో కనిపించినా ఆ తర్వాత విడిపోయారట. అయితే అసలు కారణం తెలియరాలేదు
అయితే నోరా ఫతేహితో బ్రేకప్ పట్ల అంగద్ పశ్చాతాపానికి గురయ్యాడు
నోరా మాత్రం తన మాజీ ప్రేమికుడు తనను మోసం చేశాడని ఎన్నోసార్లు బాధపడింది
అప్పటి నుంచి ఆమె ఆ బాధ నుంచి బయటకు రాలేక సింగిల్గా జీవనం సాగిస్తుందని బాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి