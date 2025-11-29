'బాహుబలి' హీరోయిన్ 33 ఏళ్ల వయసులోనూ సింగిల్ బ్యూటీ..ఏం చేస్తుంది?

Harish Darla
Nov 29,2025
';


33 ఏళ్ల వయసులోనూ హీరోయిన్ నోరా ఫతేహి సింగిల్‌గా ఉండడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయట

 ';


నోరా..తన సినిమా కెరీర్ పరంగా కాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంతో కూడా నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తుంది

 ';


ఆమె ప్రేమలో ఉందని గతంలో ఎన్నో పుకార్లు వచ్చినా ఆమె ఎప్పుడూ స్పష్టత ఇవ్వలేదు.

 ';


ఆమె సింగిల్‌గా ఉండడానికి కారణంగా నటుడు అంగద్ బేడీ అని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గతంలో వారు ప్రేమలో ఉన్నారట.

 ';


వారిద్దరూ ఎన్నో షోల్లో కనిపించినా ఆ తర్వాత విడిపోయారట. అయితే అసలు కారణం తెలియరాలేదు

 ';


అయితే నోరా ఫతేహితో బ్రేకప్ పట్ల అంగద్ పశ్చాతాపానికి గురయ్యాడు

 ';


నోరా మాత్రం తన మాజీ ప్రేమికుడు తనను మోసం చేశాడని ఎన్నోసార్లు బాధపడింది

 ';


అప్పటి నుంచి ఆమె ఆ బాధ నుంచి బయటకు రాలేక సింగిల్‌గా జీవనం సాగిస్తుందని బాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి

 ';


';

VIEW ALL

Laddu For Cholesterol: కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే లడ్డు.. ఇలా తింటే గుండె హెల్త్ డబుల్!

Laddu For Heart: ఈ లడ్డు తింటే.. హార్ట్ ఎటాక్ రాదు!

Peanuts: పల్లీలు చలికాలం తింటే ఏం జరుగుతుంది తెలుసా?

Fruits Vs Fruit Juices: పండ్లు లేదా పండ్ల రసం.. రెండిటిలో ఏది ఆరోగ్యకరం!
Read Next Story