మెగా డాటర్ ఎప్పటికప్పుడు ఇంస్టాగ్రామ్ లో తన లైఫ్ గురించి పోస్టులు షేర్ చేస్తూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది.
సినిమాల కన్నా కూడా తన సోషల్ మీడియా ద్వారానే తరచు వార్తలు నిలుస్తూ ఉంటుంది నిహారిక.
ఈ క్రమంలో తాజాగా నిహారిక షేర్ చేసిన పోస్ట్ ఒకటి అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది..
ఒకపక్క నేను కెమెరా ముందర డాన్స్ వేస్తూ ఉంటే మరో పక్క.. నా ప్రొడక్షన్ షూట్ కొనసాగుతోందంటూ పోస్ట్ పెట్టింది
తాజాగా నిర్మాణ సంస్థ వైపు మగ్గుచూపుతూ నిర్మాతగా మారి.. కమిటీ కుర్రాళ్లు సినిమాతో హిట్ అందుకుంది
ప్రస్తుతం మెగా డాటర్ నిహారిక పెట్టిన ఈ పోస్ట్ గా వైరల్ అవుతూ మెగా అభిమానులను ఆకట్టుకుంటుంది.