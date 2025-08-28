కొణిదెల వారసురాలు..త్వరలోనే గుడ్‌న్యూస్ అంటోంది!

Harish Darla
Aug 28,2025
';


మెగా డాటర్ ఎప్పటికప్పుడు ఇంస్టాగ్రామ్ లో తన లైఫ్ గురించి పోస్టులు షేర్ చేస్తూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది.

 ';


సినిమాల కన్నా కూడా తన సోషల్ మీడియా ద్వారానే తరచు వార్తలు నిలుస్తూ ఉంటుంది నిహారిక.

 ';


ఈ క్రమంలో తాజాగా నిహారిక షేర్ చేసిన పోస్ట్ ఒకటి అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది..

';


ఒకపక్క నేను కెమెరా ముందర డాన్స్ వేస్తూ ఉంటే మరో పక్క.. నా ప్రొడక్షన్ షూట్ కొనసాగుతోందంటూ పోస్ట్ పెట్టింది

 ';


తాజాగా నిర్మాణ సంస్థ వైపు మగ్గుచూపుతూ నిర్మాతగా మారి.. కమిటీ కుర్రాళ్లు సినిమాతో హిట్ అందుకుంది

 ';


ప్రస్తుతం మెగా డాటర్ నిహారిక పెట్టిన ఈ పోస్ట్ గా వైరల్ అవుతూ మెగా అభిమానులను ఆకట్టుకుంటుంది.

 ';


';


';

VIEW ALL

Eiffel Tower: ఐఫిల్ టవర్ గురించి ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలిస్తే స్టన్ అవ్వడం ఖాయం..!

Tasty Idli:ఇడ్లీలు ఇలా చేసుకుంటే.. ఇక ప్లేట్లో ఒక్క రవ్వ కూడా వదలరు…!

Suman Top 10 movies: హీరోగా సుమన్ కెరీర్ ను మలుపు తిప్పిన టాప్ 10 చిత్రాలు..

Ginger tips: గ్యాస్‌తో ఇబ్బందిపడుతున్నారా..? అల్లంతో ఇలా ట్రై చేస్తే బెస్ట్ రిజల్ట్స్ చూస్తారు..!
Read Next Story