Aishwarya Rajesh: డోసు పెంచేసిన వెంకీమామ హీరోయిన్..'భాగ్యం' గ్లామర్ టచ్ ఇచ్చింది!

సినీ పరిశ్రమలో రాణించాలంటే నటనే కాకుండా లక్ కూడా ఉండాలంటోంది నటి ఐశ్వర్యా రాజేష్.
కెరీర్ ప్రారంభంలో ఎదురైన తీవ్ర అవమానాలను తట్టుకుని..స్టార్ హీరోయిన్గా మారింది.
ఐశ్వర్య రాజేష్ తండ్రి తెలుగులో ఒకప్పటి క్రేజీ హీరో (అమర్నాథ్). ఆమె చిన్నవయసులో కన్నుమూశారు.
అప్పటి నుంచే ఆర్థిక కష్టాలతో అవకాశాల కోసం ఎన్ని ప్రొడక్షన్ హౌస్ల చుట్టూ తిరిగింది.
రంగు తక్కువగా ఉందని ఆమెకు అవకాశాలు ఇవ్వకుండా హేళన చేసేవారట.
అలాంటి మాటలతో కసిగా నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న సినిమాల్లో నటించి సత్తా చూపింది.
సినిమాల్లో పద్ధతిగా కట్టుబొట్టుతో కనిపించే ఈ బ్యూటీ.. తాజాగా గ్లామర్ ఫొటోలు షేర్ చేసింది.