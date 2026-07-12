Aishwarya Rajesh: 'భాగ్యం' గ్లామర్ టచ్..ఐశ్వర్యా రాజేష్ ఫొటోలు అదరహో!

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

సినీ పరిశ్రమలో రాణించాలంటే నటనే కాకుండా లక్ కూడా ఉండాలంటోంది నటి ఐశ్వర్యా రాజేష్.

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

కెరీర్ ప్రారంభంలో ఎదురైన తీవ్ర అవమానాలను తట్టుకుని..స్టార్ హీరోయిన్‌గా మారింది.

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

ఐశ్వర్య రాజేష్ తండ్రి తెలుగులో ఒకప్పటి క్రేజీ హీరో (అమర్‌నాథ్). ఆమె చిన్నవయసులో కన్నుమూశారు.

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

అప్పటి నుంచే ఆర్థిక కష్టాలతో అవకాశాల కోసం ఎన్ని ప్రొడక్షన్ హౌస్‌ల చుట్టూ తిరిగింది.

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

రంగు తక్కువగా ఉందని ఆమెకు అవకాశాలు ఇవ్వకుండా హేళన చేసేవారట.

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

అలాంటి మాటలతో కసిగా నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న సినిమాల్లో నటించి సత్తా చూపింది.

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

ఇప్పుడు అనేక హిట్ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచింది ఈ భామ.

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

సినిమాల్లో పద్ధతిగా కట్టుబొట్టుతో కనిపించే ఈ బ్యూటీ.. తాజాగా గ్లామర్ ఫొటోలు షేర్ చేసింది.

Published by: Harish Darla | Jul 12, 2026

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