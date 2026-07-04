బాలీవుడ్ టాప్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ సినీ కెరీర్లో టాప్ బయోపిక్ మూవీస్..
ఓ మై గాడ్ 2 -కన్నప్పలో మహా శివుడి పాత్రలో నటించిన అక్షయ్ కుమార్.. ఓ మై గాడ్లో శ్రీ కృష్ణుడిగా మెప్పించిన అక్షయ్.
ఎయిర్ లిఫ్ట్ - ఎయిర్ లిఫ్ట్ సినిమాలో మాథున్ని మాథ్యుస్ పాత్రను రంజిత్ కత్యాల్ గా నటించారు.
సమ్రాట్ పృథ్వీరాజ్ - సమ్రాట్ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ గా అక్షయ్ పాత్రకు క్రిటిక్స్ ప్రశంసలు
మిషన్ రాణిగంజ్ - మిషన్ రాణిగంజ్ లో జస్వంత్ సింగ్ గిల్ పాత్రలో మెప్పించిన అక్షయ్ కుమార్..
స్కై ఫోర్స్ - ఓం ప్రకాష్ తనేజాగా స్కై ఫోర్స్ లో కుమార్ ఓం ఆహుజా పాత్రలో ఒదిగిపోయిన అక్షయ్..
ప్యాడ్ మ్యాన్ - అరుణాచలం మురుగనాథన్ జీవిత కథపై తెరకెక్కిన ప్యాడ్ మ్యాన్ లో లక్ష్మీకాంత్ చౌహాన్ పాత్రలో అలరించిన అక్షయ్ కుమార్.
రుస్తుమ్ - కెఎమ్ నానావతి కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన సినిమాలో రుస్తోమ్ పావ్రీగా నటించారు.
కేసరి - కేసరి చిత్రంలో హవిల్దార్ ఇషార్ సింగ్
గోల్డ్ - నిజీ జీవిత పాత్ర అయిన పంకజ్ గుప్తా పాత్రను తపన్ దాస్ గా యాక్ట్ చేసిన అక్షయ్
మిషన్ మంగళ్ - మైల్స్వామి అన్నాదురై పాత్రను రాకేశ్ ధావన్ గా నటించిన అక్కీ
కేసరి ఛాప్టర్ 2- కేసరి ఛాప్టర్ 2లో సి శంకరన్ నాయర్ పాత్రలో మెప్పించి అక్కీ..
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