అల్లు అర్జున్ కెరీర్ లో రాడ్ రంబోలా మూవీస్ ఇవే..

TA Kiran Kumar
Apr 08,2026
';

హ్యాపీ - Happy

అల్లు అర్జున్ కథానాయకుడిగా కరుణాకరన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా ఆడలేదు.

';

పరుగు - Parugu

బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పరుగు’. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించడంలో విఫలమైంది.

 ';

ఆర్య 2 -Arya 2

ఆర్య మూవీకి సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ఆర్య 2 చిత్రానికి నెగిటివ్ టాక్ తో పాటు తెలంగాణ ఉద్యమం కారణంగా పెద్దగా నడవలేదు. . కానీ ఈ చిత్రాన్ని ప్రేమించే ఓ వర్గం అభిమానులున్నారు.

';

వరుడు -Varudu

గుణశేఖర్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘వరుడు’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

';

వేదం - Vedam

క్రిష్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్, మంచు మనోజ్, అనుష్క లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాకు మంచి టాక్ వచ్చినా.. హీరోలు కన్నుమూయడం వంటి సీన్స్ ఉండటం కారణంగా ఈ చిత్రం డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

';

బద్రినాథ్ - Badrinath

వి.వి.వినాయక్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘బద్రినాథ్’ చిత్రం మార్నింగ్ షో నుంచే ఆడియన్స్ తిరస్కరణకు గురైంది.

';

ఇద్దరమ్మాయిలతో - Iddarammayilatho

‘దేశముదురు’తర్వాత పూరీ జగన్నాథ్ డైరెక్షన్ లో చేసిన ‘ఇద్దరమ్మాయిలతో’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర అతిపెద్ద డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

';

నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా - Naa Peru Surya Naa Illu India

వక్కంతం వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతూ అల్లు అర్జున్ కథానాయకుడిగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా’. ఈ మూవీ ఓ వర్గం ఆడియన్స్ ను మెప్పించడంలో వైఫల్యం చెందింది.

';

