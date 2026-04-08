అల్లు అర్జున్ కథానాయకుడిగా కరుణాకరన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా ఆడలేదు.
బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పరుగు’. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించడంలో విఫలమైంది.
ఆర్య మూవీకి సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ఆర్య 2 చిత్రానికి నెగిటివ్ టాక్ తో పాటు తెలంగాణ ఉద్యమం కారణంగా పెద్దగా నడవలేదు. . కానీ ఈ చిత్రాన్ని ప్రేమించే ఓ వర్గం అభిమానులున్నారు.
గుణశేఖర్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘వరుడు’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
క్రిష్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్, మంచు మనోజ్, అనుష్క లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాకు మంచి టాక్ వచ్చినా.. హీరోలు కన్నుమూయడం వంటి సీన్స్ ఉండటం కారణంగా ఈ చిత్రం డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
వి.వి.వినాయక్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘బద్రినాథ్’ చిత్రం మార్నింగ్ షో నుంచే ఆడియన్స్ తిరస్కరణకు గురైంది.
‘దేశముదురు’తర్వాత పూరీ జగన్నాథ్ డైరెక్షన్ లో చేసిన ‘ఇద్దరమ్మాయిలతో’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర అతిపెద్ద డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
వక్కంతం వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతూ అల్లు అర్జున్ కథానాయకుడిగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా’. ఈ మూవీ ఓ వర్గం ఆడియన్స్ ను మెప్పించడంలో వైఫల్యం చెందింది.