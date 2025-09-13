Ananya Nagalla: పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ షేపులతో చెడుగుడు ఆడేస్తుంది!

Harish Darla
Sep 13,2025
';


హీరోయిన్ అనన్య నాగళ్ల..తెలంగాణలోని సత్తుపల్లిలో ఆగస్టు 1, 1996లో జన్మించింది.

 ';


'మల్లేశం' సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది.

 ';


పవన్ కల్యాణ్ 'వకీల్ సాబ్'లో నటించే అవకాశం దక్కించుకుంది.

 ';


ఈ సినిమాలో ఆమె నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. దీంతో అవకాశాలు పెరిగాయి.

 ';


'పొట్టేల్' సినిమాతో మంచి సూపర్ దక్కించుకుంది హీరోయిన్ అనన్య నాగళ్ల.

 ';


'పొట్టేల్' సినిమాలో నటనకు గానూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన 'గద్దర్ స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు'ను దక్కించుకుంది

 ';


సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే అనన్య నాగళ్ల.. ఎన్నో ఫొటోలను షేర్ చేస్తుంది

 ';


తాజాగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కొన్ని హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది.

 ';

VIEW ALL

Rithu Chowdary: వారానికి రూ.2,30,000 జీతం..ఆమె ఆస్తి రూ.700 కోట్లు!

Grey Hair Solution: కొబ్బరి నూనెలో ఈ పదార్థం కలిపితే.. ఇక తెల్ల జుట్టు తిరిగి నల్ల రంగులోకి..!

Cooking Oil: కూరల్లో రోజు నూనెను ఎంత వాడలో మీకు తెలుసా?

Heart Attack: ఈ ఆహారాలు డేంజర్.. తింటే హార్ట్ ఎటాక్ కొనుక్కొని తెచ్చుకున్నట్లే..
Read Next Story