హీరోయిన్ అనన్య నాగళ్ల..తెలంగాణలోని సత్తుపల్లిలో ఆగస్టు 1, 1996లో జన్మించింది.
'మల్లేశం' సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది.
పవన్ కల్యాణ్ 'వకీల్ సాబ్'లో నటించే అవకాశం దక్కించుకుంది.
ఈ సినిమాలో ఆమె నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. దీంతో అవకాశాలు పెరిగాయి.
'పొట్టేల్' సినిమాతో మంచి సూపర్ దక్కించుకుంది హీరోయిన్ అనన్య నాగళ్ల.
'పొట్టేల్' సినిమాలో నటనకు గానూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన 'గద్దర్ స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు'ను దక్కించుకుంది
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే అనన్య నాగళ్ల.. ఎన్నో ఫొటోలను షేర్ చేస్తుంది
తాజాగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొన్ని హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది.