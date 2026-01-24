Ananya Nagalla Pics: అందాల డోసు పెంచేసిన వకీల్‌సాబ్ భామ..పొట్టిపొట్టి బట్టల్లో ఊపేస్తుంది!

Harish Darla
Jan 24,2026
అనన్య నాగళ్ల తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లిలో ఓ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించింది.

హైదరాబాద్‌లో ఇంజనీరింగ్ (B.Tech) పూర్తి చేశారు. సాఫ్ట్‌వేర్ సంస్థ ఇన్ఫోసిస్ (Infosys) లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పనిచేశారు.

నటనపై ఆసక్తితో 'షాదీ' అనే షార్ట్ ఫిలింలో నటించారు. దీనికి ఆమెకు SIIMA షార్ట్ ఫిలిం అవార్డ్స్‌లో ఉత్తమ నటిగా నామినేషన్ లభించింది.

2019లో వచ్చిన బయోపిక్ 'మల్లేశం' సినిమాలో 'పద్మ'గా ఆమె చేసిన సహజమైన నటనకు విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కాయి.

పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన 'వకీల్ సాబ్' (2021) సినిమా ఆమె కెరీర్‌ను మలుపు. అమాయకమైన అమ్మాయి పాత్రలో ఆమె అద్భుతంగా నటించారు.

'ప్లే బ్యాక్', 'తంత్ర', 'అన్వేషి' వంటి విభిన్న కథాంశాలతో కూడిన చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించారు.

ఇటీవలే 'పొట్టేల్' సినిమాలో తన నటనకు గాను ఆమెకు విశేష గుర్తింపు లభించింది. ఈ చిత్రానికి గద్దర్ తెలంగాణ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్‌లో ప్రత్యేక జ్యూరీ అవార్డు దక్కింది.

