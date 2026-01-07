Anasuya Photos: తగ్గేదేలే అంటున్న యాంకర్ అనసూయ..చీరలో కుందనపు బొమ్మలా!

Harish Darla
Jan 07,2026
టాలీవుడ్ నటి, యాంకర్ అనసూయ తనపై వచ్చే నెగెటివిటీ వచ్చినా ఇటీవలే బికినీ ఫొటోలు పోస్ట్ చేసింది.

ఇటీవలే కొన్ని వివాదాల్లో నిలిచిన అనసూయ నిత్యం ఏదో రకంగా వార్తల్లో నిలుస్తోంది.

ఇటీవల నటుడు శివాజీ హీరోయిన్ల డ్రస్సింగ్, బాడీ పార్ట్స్‌పై చేసిన కొన్ని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు పరిశ్రమలో పెద్ద దుమారాన్నే రేపాయి.

శివాజీ వ్యాఖ్యలను యాంకర్ అనసూయ తీవ్రంగా ఖండించింది. మహిళల పట్ల అలా మాట్లాడటం తప్పు అని గట్టిగా వాదించింది.

అయితే ఈ వివాదంలో శివాజీకి మద్దతుగా నిలిచిన కొందరు నెటిజన్లు, అనసూయనే టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలకు దిగారు.

సాధారణంగా ఇలాంటి ట్రోలింగ్ ధీటుగా బికినీ ఫొటోలను పోస్టు చేసింది అనసూయ.

తాజాగా చీరలో కొన్ని అందమైన ఫొటోలను షేర్ చేసింది అనసూయ

ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఆమెకు సంబంధించిన అందమైన పొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి.

