Anasuya Bharadwaj: వెకేషన్‌లో అనసూయ..బీచ్‌‌లో రచ్చరచ్చ చేస్తున్న క్యూటీ!

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

బుల్లితెరపై యాంకర్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చి..ఇప్పుడు కొన్ని షోలలో జడ్జిగా ఎదిగింది అనసూయ భరద్వాజ్.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

40 ఏళ్ల వయసులోనూ యాంకర్ అనసూయ ఇప్పుటికీ అందంతో మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

తాజాగా సోషల్ మీడియాలో తన ఫొటోషూట్ షేర్ చేసి కుర్రాళ్లకు నిద్రలేకుండా చేస్తోంది.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

యాంకర్‌గా బుల్లితెరపై 'జబర్దస్త్' కామెడీ షో ద్వారా అనసూయ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

ఆ తర్వాత వెండితెరపై అవకాశాలను దక్కించుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

'రంగస్థలం' సినిమాలో రంగమ్మత్త పాత్రలో ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తూ అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

'పుష్ప', 'పుష్ప 2' వంటి పాన్ ఇండియా చిత్రాలతో ఆమె క్రేజ్ మరింత విస్తరించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే అనసూయ..తాజాగా వెకేషన్‌లోని కొన్ని ఫొటోలను షేర్ చేసింది.

Published by: Harish Darla | Jun 22, 2026

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