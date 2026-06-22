బుల్లితెరపై యాంకర్గా ఎంట్రీ ఇచ్చి..ఇప్పుడు కొన్ని షోలలో జడ్జిగా ఎదిగింది అనసూయ భరద్వాజ్.
40 ఏళ్ల వయసులోనూ యాంకర్ అనసూయ ఇప్పుటికీ అందంతో మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది.
తాజాగా సోషల్ మీడియాలో తన ఫొటోషూట్ షేర్ చేసి కుర్రాళ్లకు నిద్రలేకుండా చేస్తోంది.
యాంకర్గా బుల్లితెరపై 'జబర్దస్త్' కామెడీ షో ద్వారా అనసూయ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
ఆ తర్వాత వెండితెరపై అవకాశాలను దక్కించుకుంది.
'రంగస్థలం' సినిమాలో రంగమ్మత్త పాత్రలో ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తూ అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది.
'పుష్ప', 'పుష్ప 2' వంటి పాన్ ఇండియా చిత్రాలతో ఆమె క్రేజ్ మరింత విస్తరించింది.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే అనసూయ..తాజాగా వెకేషన్లోని కొన్ని ఫొటోలను షేర్ చేసింది.