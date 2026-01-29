Anasuya Glamour Photos: 40 ఏళ్ల వయసులోనూ ఊపేస్తున్న యాంకర్ అనసూయ..జారిపోయే అందాలతో రప్పారప్పా!

Harish Darla
Jan 29,2026
';


'జబర్దస్త్' కామెడీ షో ద్వారా యాంకర్‌గా కెరీర్ మొదలెట్టిన అనసూయ.. అనతి కాలంలోనే టాలీవుడ్ స్టార్‌గా ఎదిగారు.

 ';


సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'రంగస్థలం' సినిమాలో రంగమ్మత్త పాత్ర అనసూయ కెరీర్‌లోనే ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది.

 ';


అల్లు అర్జున్ నటించిన 'పుష్ప', 'పుష్ప 2' వంటి భారీ చిత్రాల్లో నటించి, తన మార్కెట్‌ను దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించుకున్నారు.

 ';


ప్రస్తుతం ఆమె కేవలం యాంకరింగ్‌కే పరిమితం కాకుండా, పలు టీవీ షోలకు న్యాయనిర్ణేతగా (Judge) వ్యవహరిస్తూ బిజీగా గడుపుతున్నారు.

 ';


సాధారణంగా మోడ్రన్, గ్లామరస్ దుస్తుల్లో కనిపించే అనసూయ, ఇటీవలే కొన్ని క్రేజీ ఫొటోలను షేర్ చేసింది.

 ';


ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆమె షేర్ చేసిన లేటెస్ట్ ఫోటోలు కుర్రకారుకు నిద్రలేకుండా చేస్తున్నాయి.

';


40 ఏళ్ల వయసులోనూ తన ఫిట్‌నెస్‌ను కాపాడుకుంటూ 18 ఏళ్ల అమ్మాయిలా కనిపిస్తూ అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.

 ';


సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే ఈ బ్యూటీ, తన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన విషయాలను ఫ్యాన్స్‌తో షేర్ చేసుకుంటుంది.

 ';


';

VIEW ALL

Vitamin C Fruits: 'విటమిన్ సి' అధికంగా ఉండే పండ్లు ఏవో తెలుసా..?

Drinking Water: ఉదయం లేవగానే ఎంత నీరు తాగితే మంచిదంటే..?

Curd For Weight: పెరుగు ఎక్కువగా తింటే బరువు పెరుగుతామా తగ్గుతామా..?

Besan Chilla: శెనగపిండితో చేసిన దోశల వల్ల నిజంగా లాభాలు ఉంటాయా..?
Read Next Story