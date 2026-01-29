'జబర్దస్త్' కామెడీ షో ద్వారా యాంకర్గా కెరీర్ మొదలెట్టిన అనసూయ.. అనతి కాలంలోనే టాలీవుడ్ స్టార్గా ఎదిగారు.
సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'రంగస్థలం' సినిమాలో రంగమ్మత్త పాత్ర అనసూయ కెరీర్లోనే ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది.
అల్లు అర్జున్ నటించిన 'పుష్ప', 'పుష్ప 2' వంటి భారీ చిత్రాల్లో నటించి, తన మార్కెట్ను దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించుకున్నారు.
ప్రస్తుతం ఆమె కేవలం యాంకరింగ్కే పరిమితం కాకుండా, పలు టీవీ షోలకు న్యాయనిర్ణేతగా (Judge) వ్యవహరిస్తూ బిజీగా గడుపుతున్నారు.
సాధారణంగా మోడ్రన్, గ్లామరస్ దుస్తుల్లో కనిపించే అనసూయ, ఇటీవలే కొన్ని క్రేజీ ఫొటోలను షేర్ చేసింది.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆమె షేర్ చేసిన లేటెస్ట్ ఫోటోలు కుర్రకారుకు నిద్రలేకుండా చేస్తున్నాయి.
40 ఏళ్ల వయసులోనూ తన ఫిట్నెస్ను కాపాడుకుంటూ 18 ఏళ్ల అమ్మాయిలా కనిపిస్తూ అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉండే ఈ బ్యూటీ, తన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన విషయాలను ఫ్యాన్స్తో షేర్ చేసుకుంటుంది.