Anasuya Photos: చీరలో అప్సరసలా ఊపేస్తున్న యాంకర్ అనసూయ..

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

'జబర్దస్త్' కామెడీ షో ద్వారా యాంకర్‌గా కెరీర్ మొదలెట్టిన అనసూయ.. అనతి కాలంలోనే టాలీవుడ్ స్టార్‌గా ఎదిగారు.

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'రంగస్థలం' సినిమాలో రంగమ్మత్త పాత్ర అనసూయ కెరీర్‌లోనే ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది.

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

అల్లు అర్జున్ నటించిన 'పుష్ప', 'పుష్ప 2' వంటి భారీ చిత్రాల్లో నటించి, తన మార్కెట్‌ను దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించుకున్నారు.

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

ప్రస్తుతం ఆమె కేవలం యాంకరింగ్‌కే పరిమితం కాకుండా, పలు టీవీ షోలకు న్యాయనిర్ణేతగా వ్యవహరిస్తూ బిజీగా గడుపుతున్నారు.

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

సాధారణంగా మోడ్రన్, గ్లామరస్ దుస్తుల్లో కనిపించే అనసూయ, ఇటీవలే కొన్ని క్రేజీ ఫొటోలను షేర్ చేసింది.

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆమె షేర్ చేసిన లేటెస్ట్ ఫోటోలు కుర్రకారుకు నిద్రలేకుండా చేస్తున్నాయి.

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

40 ఏళ్ల వయసులోనూ తన ఫిట్‌నెస్‌ను కాపాడుకుంటూ 18 ఏళ్ల అమ్మాయిలా కనిపిస్తూ అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే ఈ బ్యూటీ, తన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన విషయాలను ఫ్యాన్స్‌తో షేర్ చేసుకుంటుంది.

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

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