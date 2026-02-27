యాంకర్గా బుల్లితెరపై 'జబర్దస్త్' కామెడీ షో ద్వారా క్రేజ్ తెచ్చుకున్న నటి అనసూయ భరద్వాజ్.. ఆ తర్వాత సినిమా ఛాన్సులు వచ్చాయి.
'రంగస్థలం' సినిమాలో రంగమ్మత్త పాత్రలో ఆమె చేసిన అభినయం ప్రేక్షకులను మెప్పించింది
ఆ వెంటనే సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'పుష్ప', 'పుష్ప 2' వంటి పాన్ ఇండియా చిత్రాలతో నటించింది
ప్రస్తుతం బుల్లితెరలో యాంకర్ స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు కొన్ని షోలకు న్యాయనిర్ణేతగానూ వ్యవహరిస్తుంది.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే అనసూయ.. తరచూ తనకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ పంచుకుంటుంది.
తాజాగా కొన్ని ఫొటోలను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో షేర్ చేసింది.
సాధారణంగా చీరల్లో కనిపించే ఈ అమ్మడు అనసూయ..ఇప్పుడు మరోసారి గ్లామర్ దుస్తుల్లో కనువిందు చేసింది.