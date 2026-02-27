Anchor Anasuya Photos: అందం పెరిగింది..వయసు కరిగింది..అనసూయ అందాల ఆరబోత!

Harish Darla
Feb 27,2026
';


యాంకర్‌గా బుల్లితెరపై 'జబర్దస్త్' కామెడీ షో ద్వారా క్రేజ్ తెచ్చుకున్న నటి అనసూయ భరద్వాజ్.. ఆ తర్వాత సినిమా ఛాన్సులు వచ్చాయి.

 ';


'రంగస్థలం' సినిమాలో రంగమ్మత్త పాత్రలో ఆమె చేసిన అభినయం ప్రేక్షకులను మెప్పించింది

 ';


ఆ వెంటనే సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'పుష్ప', 'పుష్ప 2' వంటి పాన్ ఇండియా చిత్రాలతో నటించింది

 ';


ప్రస్తుతం బుల్లితెరలో యాంకర్ స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు కొన్ని షోలకు న్యాయనిర్ణేతగానూ వ్యవహరిస్తుంది.

 ';


సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే అనసూయ.. తరచూ తనకు సంబంధించిన అప్‌డేట్స్‌ పంచుకుంటుంది.

 ';


తాజాగా కొన్ని ఫొటోలను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఖాతాలో షేర్ చేసింది.

';


సాధారణంగా చీరల్లో కనిపించే ఈ అమ్మడు అనసూయ..ఇప్పుడు మరోసారి గ్లామర్ దుస్తుల్లో కనువిందు చేసింది.

 ';


';

VIEW ALL

Sweet Lime Juice: వేసవిలో ఈ రసం తాగితే.. మీ ఒంట్లో జరిగేది మహా అద్భుతమే..

Moringa Leaves Juice: మునగాకు రసంతో బోలెడు లాభాలు.. ఇవి తప్పకుండా తెలుసుకోండి..

Rashmika Mandanna: రష్మిక మందన్నా కెరీర్‌లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్-10 సినిమాలు ఇవే..!

Pomegranate: దానిమ్మను మీ మెనులో చేర్చుకుంటే.. ఈ సమస్యల నుంచి శాశ్వతంగా విముక్తి..!
Read Next Story