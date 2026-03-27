బుల్లితెరపై యాంకర్గా ఫేమస్ అయ్యి ఆ తర్వాత నటిగా, కొన్ని షోలలో జడ్జిగా..అందాల తారగా ఆకట్టుకుంటోంది.
'రంగస్థలం' సినిమాలో రంగమ్మత్త పాత్రలో మెప్పించగా.. అనేక అవార్డులను కూడా అందుకుంది నటి అనసూయ.
సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'పుష్ప', 'పుష్ప 2' వంటి పాన్ ఇండియా చిత్రాలతో క్రేజ్ అమాంతం పెరిగింది.
ప్రస్తుతం బుల్లితెరలో యాంకర్ స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు కొన్ని షోలకు న్యాయనిర్ణేతగానూ వ్యవహరిస్తుంది.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే అనసూయ.. తరచూ తనకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ పంచుకుంటుంది.
సాధారణంగా గ్లామరస్ దుస్తుల్లో కనిపించే ఈ అమ్మడు అనసూయ.. ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ వేర్ ధరించింది.
అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.