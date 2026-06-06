Anchor Anasuya: యాంకర్ అనసూయ లేటెస్ట్ ఫొటోలు..తేనె కళ్లలో ఊరిస్తుంది!

Published by: Harish Darla | Jun 06, 2026

బుల్లితెరపై యాంకర్‌గా ఫేమస్ అయ్యి ఆ తర్వాత నటిగా, కొన్ని షోలలో జడ్జిగా..అందాల తారగా ఆకట్టుకుంటోంది.

Published by: Harish Darla | Jun 06, 2026

'రంగస్థలం' సినిమాలో రంగమ్మత్త పాత్రలో మెప్పించగా.. అనేక అవార్డులను కూడా అందుకుంది నటి అనసూయ.

Published by: Harish Darla | Jun 06, 2026

సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'పుష్ప', 'పుష్ప 2' వంటి పాన్ ఇండియా చిత్రాలతో క్రేజ్ అమాంతం పెరిగింది.

Published by: Harish Darla | Jun 06, 2026

ప్రస్తుతం బుల్లితెరలో యాంకర్ స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు కొన్ని షోలకు న్యాయనిర్ణేతగానూ వ్యవహరిస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 06, 2026

సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే అనసూయ.. తరచూ తనకు సంబంధించిన అప్‌డేట్స్‌ పంచుకుంటుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 06, 2026

సాధారణంగా గ్లామరస్ దుస్తుల్లో కనిపించే ఈ అమ్మడు అనసూయ.. ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ వేర్ ధరించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 06, 2026

అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Published by: Harish Darla | Jun 06, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 06, 2026

VIEW ALL
Read Next Story