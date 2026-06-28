Anchor Sravanthi: యాంకర్ స్రవంతి ట్రెడిషనల్ లుక్..ఎవరైనా పడిపోతారు!

Published by: Harish Darla | Jun 28, 2026

చిత్రసీమకు చెందిన ఈ యాంకర్ కు సోషల్‌ మీడియాలో విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది.

Published by: Harish Darla | Jun 28, 2026

సుమ, ఉదయభాను, అనసూయ, రష్మీల తర్వాత ఇప్పుడు కొత్త యాంకరమ్మ కలవరానికి గురిచేస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 28, 2026

అందంతో కుర్రకారును ఊపేస్తుంది. ప్రస్తుతం ఆమె ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

Published by: Harish Darla | Jun 28, 2026

బిగ్‌బాస్ రియలిటీ షో‌లో కూడా తళుక్కున మెరిసిన ఈ బ్యూటీ యాంకర్‌గా ఈవెంట్స్, ఇంటర్వ్యూలతో అలరిస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 28, 2026

ఇటీవలే ఓ తెలుగు సినిమాలో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించింది స్రవంతి. ఆమె ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

Published by: Harish Darla | Jun 28, 2026

బిగ్‌బాస్ ఓటీటీ సీజన్‌లో..తన మాటతో పాటు ఆటతోను తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసును దోచేసింది.

Published by: Harish Darla | Jun 28, 2026

ఆ సీజన్‌కు ఆమె విజేతగా గెలవకపోయినా.. ప్రేక్షకుల హృదయాలకు ఎంతో దగ్గరయ్యింది.

Published by: Harish Darla | Jun 28, 2026

ఈ ముద్దుగుమ్మకి తాజాగా ఓ సినిమా ఛాన్స్ వచ్చింది. 'హే బలవంత్' సినిమాలో యాంకర్ స్రవంతికి నటించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 28, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 28, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 28, 2026
Published by: Harish Darla | Jun 28, 2026

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