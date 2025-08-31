యాంకర్ శ్రీముఖికి ఏమైంది..ఇంత సన్నగా అయిపోయింది!!

Harish Darla
Aug 31,2025
'


'పటాస్' కామెడీ షోతో ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టింది యాంకర్ శ్రీముఖి

ఈ షోలో యాంకర్ రవితో పాటు యాంకరింగ్ చేస్తూ..ఫేమస్ అయ్యింది.

ఆ తర్వాత అనేక కార్యక్రమాలకు యాంకరింగ్ చేసింది శ్రీముఖి

తన వాక్‌చాతుర్యంతో, పంచులతో అందర్ని ఆకట్టుకుంటూ ఫాలోయింగ్ పెంచుకుంది

ఆ తర్వాత 'జులాయి', 'నేను శైలజ' వంటి చిత్రాల్లో నటించింది

ఆ తర్వాత బిగ్‌బాస్ రియాలిటీ షోలోనూ మెరిసిందీ బ్యూటీ

ఈమె చలాకీ తనానికి ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ను సంపాదించింది

మెగాస్టార్ చిరంజీవి సరసన 'భోళా శంకర్' చిత్రంలో నటించే ఛాన్స్ కొట్టేసింది

ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఫేమస్ యాంకర్‌గా శ్రీముఖి ఒకరిగా నిలిచింది

