Anchor Sreemukhi: పొట్టి బట్టల్లో ఊరిస్తున్న యాంకరమ్మ..కిర్రాక్ బొమ్మ!

Published by: Harish Darla | Jun 04, 2026

శ్రీముఖి.. ఈ ఎనర్జిటిక్ యాంకర్ గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు.

Published by: Harish Darla | Jun 04, 2026

సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉండే శ్రీముఖి..ఫొటోలు, వీడియోలతో ఫ్యాన్స్‌ను అలరిస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 04, 2026

తాజాగా ట్రెండీ లుక్‌లో శ్రీముఖి అలరించింది. బ్లూ టీషర్ట్..జీన్స్‌లో కిర్రాక్‌గా రెడీ అయ్యింది

Published by: Harish Darla | Jun 04, 2026

నెట్టింట్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలపై మరి మీరు కూడా ఓ లుక్ వేయండి.

Published by: Harish Darla | Jun 04, 2026

యాక్టింగ్‌పై ఇంట్రెస్ట్‌తో సినీ పరిశ్రమకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది శ్రీముఖి.

Published by: Harish Darla | Jun 04, 2026

కెరీర్ స్టార్టింగ్‌లో హీరోలకి చెల్లెలిగా చిన్న చిన్న పాత్రల్లో నటించింది ఈ యాంకర్.

Published by: Harish Darla | Jun 04, 2026

అల్లు అర్జున్ 'జులాయి', రామ్ పోతినేని 'నేను శైలజ' సినిమాలో సిస్టర్ రోల్స్‌లో కనిపించింది.

Published by: Harish Darla | Jun 04, 2026

ఈ ఎనర్జిటిక్ యాంకర్ పటాస్ కామెడీ షోతో తెలుగు ఫ్యాన్స్‌కు పరిచయమైంది.

Published by: Harish Darla | Jun 04, 2026

ప్రస్తుతం బ్యాక్ టూ బ్యాక్ రియాల్టీ షోలతో బిజీబిజీగా గడుపుతోంది యాంకర్ శ్రీముఖి.

Published by: Harish Darla | Jun 04, 2026

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