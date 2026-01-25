Andrea Jeremiah Bold: "డైరెక్టర్ బలవంతం చేస్తే నగ్నంగా ఏదైనా చేస్తా" హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్!

Harish Darla
Jan 25,2026
';


తమిళ నటి ఆండ్రియా..కథ డిమాండ్ చేస్తే తాను నగ్నంగా నటించేందుకు రెడీ అని చెబుతోంది.

';


'పిసాసు 2' చిత్రంలో ఆండ్రియా సుమారు 15 నిమిషాల పాటు నగ్నంగా నటించదనే వార్తలు వచ్చాయి.

 ';


ఇదే విషయమైన ఆమె ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో క్లారిటీ ఇచ్చింది. అది వాస్తవమే అని తేల్చి చెప్పింది.

 ';


కథ డిమాండ్ చేస్తే నగ్న సన్నివేశాల్లో నటించడానికి ఏమాత్రం సంకోచించనని చెప్పుకొచ్చింది.

 ';


'పిసాసు 2' చిత్రంలో ఆండ్రియా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుండగా, విజయ్ సేతుపతి, రాజ్ కుమార్ పిచుమణి కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తారు.

';


ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ ముగింపు దశలో ఉంది.

 ';


చిత్ర పరిశ్రమలో సుమారు 20 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఆండ్రియా, నటిగానే కాకుండా ప్లేబ్యాక్ సింగర్‌గా కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

 ';


';

