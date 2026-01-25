తమిళ నటి ఆండ్రియా..కథ డిమాండ్ చేస్తే తాను నగ్నంగా నటించేందుకు రెడీ అని చెబుతోంది.
'పిసాసు 2' చిత్రంలో ఆండ్రియా సుమారు 15 నిమిషాల పాటు నగ్నంగా నటించదనే వార్తలు వచ్చాయి.
ఇదే విషయమైన ఆమె ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో క్లారిటీ ఇచ్చింది. అది వాస్తవమే అని తేల్చి చెప్పింది.
కథ డిమాండ్ చేస్తే నగ్న సన్నివేశాల్లో నటించడానికి ఏమాత్రం సంకోచించనని చెప్పుకొచ్చింది.
'పిసాసు 2' చిత్రంలో ఆండ్రియా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుండగా, విజయ్ సేతుపతి, రాజ్ కుమార్ పిచుమణి కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తారు.
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ ముగింపు దశలో ఉంది.
చిత్ర పరిశ్రమలో సుమారు 20 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఆండ్రియా, నటిగానే కాకుండా ప్లేబ్యాక్ సింగర్గా కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.