అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, నాగార్జున ఇద్దరు కలిసి చిన్నపుడే ‘వెలుగు నీడలు’ సినిమాలో చంటి పిల్లాడిగా.. ‘సుడి గుండాలు’ చిత్రాల్లో కలిసి నటించారు. ఈ మూవీ మంచి విజయమే సాధించింది.
నాగార్జున హీరోగా పరిచయం అయిన తర్వాత తండ్రి నాగేశ్వరరావుతో కలిసి నటించిన తొలి చిత్రం ‘కలెక్టర్ గారి అబ్బాయి’. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ చిత్రాన్ని ఎస్.ఎస్. క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై యార్లగడ్డ సురేంద్ర నిర్మించారు.
కే.రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో అన్నపూర్ణ స్డూడియో బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, అక్కినేని నాగార్జున కలిసి నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరైన విజయం సాధించలేదు.
తరుణి రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు హీరోగా నటించారు. నాగార్జున ఈ చిత్రంలో అతిథి పాత్రలో నటించడం విశేషం. ఈ సినిమా మంచి విజయమే సాధించింది.
ఇద్దరూ ఇద్దరే.. ఏ.కోదండరామిరెడ్డి దర్శకత్వంలో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, ఎస్ ఎస్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ఇద్దరూ ఇద్దరే’. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
కే.రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో తండ్రి కుమారులైన అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, నాగార్జున కలిసి నటించారు. ఈ సినిమా టైటిల్ నాగ్ పేరున ఉండటం విశేషం. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది.
మనం.. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై నాగార్జున నిర్మాతగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో అక్కినేని మూడు తరాల హీరోలైన ఏఎన్నార్, నాగార్జున, నాగ చైతన్య, అఖిల్ కలిసి నటించారు.. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. అక్కినేని ఫ్యాన్స్ కు ఈ స