తండ్రి కొడుకులైన ఏఎన్నాఆర్, నాగార్జున మొత్తంగా ఎన్ని చిత్రాల్లో కలిసి నటించారంటే..

TA Kiran Kumar
Sep 20,2025
సుడిగుండాలు.

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, నాగార్జున ఇద్దరు కలిసి చిన్నపుడే ‘వెలుగు నీడలు’ సినిమాలో చంటి పిల్లాడిగా.. ‘సుడి గుండాలు’ చిత్రాల్లో కలిసి నటించారు. ఈ మూవీ మంచి విజయమే సాధించింది.

కలెక్టర్ గారి అబ్బాయి

నాగార్జున హీరోగా పరిచయం అయిన తర్వాత తండ్రి నాగేశ్వరరావుతో కలిసి నటించిన తొలి చిత్రం ‘కలెక్టర్ గారి అబ్బాయి’. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ చిత్రాన్ని ఎస్.ఎస్. క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై యార్లగడ్డ సురేంద్ర నిర్మించారు.

అగ్నిపుత్రుడు

కే.రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో అన్నపూర్ణ స్డూడియో బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, అక్కినేని నాగార్జున కలిసి నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరైన విజయం సాధించలేదు.

రావుగారిల్లు

తరుణి రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు హీరోగా నటించారు. నాగార్జున ఈ చిత్రంలో అతిథి పాత్రలో నటించడం విశేషం. ఈ సినిమా మంచి విజయమే సాధించింది.

ఇద్దరూ ఇద్దరే

ఇద్దరూ ఇద్దరే.. ఏ.కోదండరామిరెడ్డి దర్శకత్వంలో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, ఎస్ ఎస్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ఇద్దరూ ఇద్దరే’. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

శ్రీరామదాసు

కే.రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో తండ్రి కుమారులైన అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, నాగార్జున కలిసి నటించారు. ఈ సినిమా టైటిల్ నాగ్ పేరున ఉండటం విశేషం. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది.

మనం

మనం.. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై నాగార్జున నిర్మాతగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో అక్కినేని మూడు తరాల హీరోలైన ఏఎన్నార్, నాగార్జున, నాగ చైతన్య, అఖిల్ కలిసి నటించారు.. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. అక్కినేని ఫ్యాన్స్ కు ఈ స

నాగార్జున, నాగేశ్వరరావు కలిసి నటించి చిత్రాల్లో ఎక్కువ విజయం సాధించాయి. ఇక నాగార్జున తన తండ్రితో సినిమాలు నిర్మించిన నిర్మాతగా కూడా రికార్డులకు ఎక్కారు.

