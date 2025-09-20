పల్లెటూరి పిల్ల - 1950లో బి.ఏ.సుబ్బారావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
సంసారం - 1950లో విడుదలైన ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది.
పరివర్తన - 1954లో ఈ మూవీ సక్సెస్ సాధించింది.
మిస్సమ్మ - 1955లో విడుదలైన ఈ చిత్రం హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ టైటిల్ తో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
తెనాలి రామకృష్ణ - 1956లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా టైటిల్ పాత్రధారిలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నటించారు. ఎన్టీఆర్ ఈ చిత్రంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పాత్రలో నటించారు.
చరణదాసి - 1956లో విడుదలైన ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది.
మాయాబజార్ - 1957లో విడుదలైన ఈ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, ఎస్వీఆర్, సావిత్రి ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.
భూ కైలాస్ - 1958లో విడుదలైన ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ రావణ బ్రహ్మ పాత్రలో నటిస్తే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నారదుడిగా నటించారు.
రేచుక్క - 1954లో విడుదలైన ఈ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ ముఖ్యపాత్రలో నటిస్తే... అక్కినేని గెస్ట్ పాత్రలో నటించారు.
గుండమ్మ కథ - 1962లో విడుదలైన ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, ఎస్వీఆర్, సావిత్రి, జమునా, సూర్య కాంతం ముఖ్యపాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా టైటిల్ ను ‘గుండమ్మ కథ’ టైటిల్ పెట్టడం విశేషం. ఈ మూవీ బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది.
శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం - 1963లో విడుదలైన ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ శ్రీకృష్ణుడిగా .. ఎఎన్నార్ అర్జునుడిగా నటించడం విశేషం. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది.
చాణక్య-చంద్రగుప్త - 1977లో ఎన్టీఆర్ చంద్రగుప్తుడిగా.. ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు చాణక్యుడిగా..శివాజీ గణేషన్ అలెగ్జాండర్ పాత్రలో నటించారు. ఈ చిత్రం మంచి విజయమే సాధించింది.
రామకృష్ణులు - 1978లో వి.బి.రాజేంద్ర ప్రసాద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఓ మోస్తరు విజయం సాధించింది.
సత్యం-శివం - 1981లో విడుదలైన ఈ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ హీరోలుగా కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి విజయమే సాధించింది.